Schameder: Baugebiet „An der Lai Nord“ nicht umsetzbar

Schameder Die Rahmenbedingungen für das Baugebiet „An der Lai Nord“ in Schameder haben sich derart geändert, dass es nicht mehr umsetzbar ist,

Das geplante Baugebiet „An der Lai Nord“ kann nicht wie geplant umgesetzt werden. Das erklärt die Gemeinde Erndtebrück in einer Pressemitteilung. Bis zuletzt sei alles dafür getan worden, um das geplante Baugebiet Abschluss zu bringen. Bis zum heutigen Tag sei trotz der Einbeziehung zusätzlicher externer Expertise kein finaler Weg zur Umsetzung des Vorhabens gefunden worden, wenngleich diverse Fragstellungen im Verfahren gelöst wurden. So wurde beispielsweise planungs- und artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen, was jedoch eine Reduzierung der ursprünglich geplante Fläche um ca. 30 Prozent bedeutete. Auch für den Eigentümer entstanden weitere steuerliche Hürden, wie beispielsweise eine anfallende Spekulationssteuer, die eine Veräußerung an die verbleibenden Interessenten für mindestens fünf Jahre zurückgestellt hätte.

Veränderte Bedingungen

In der Gesamtbetrachtung hätten sich die Rahmenbedingungen der ursprünglichen Vereinbarung zwischen Eigentümer und Gemeinde derart geändert, dass die Inhalte dieser Vereinbarung nicht mehr im Sinne der ursprünglichen Willensbekundung umgesetzt werden könnten, teilt die Gemeinde weiter mit. Somit stehe das Grundstück leider nicht mehr für die Umsetzung des Gebietes zur Verfügung. Das Baugebiet werde daher nicht zur Umsetzung kommen.

Bedarfsgerechte Erschließung

„Wir bedauern die Entwicklung sehr. Dennoch ist es gelungen – aufgrund der Bereitschaft des Eigentümers – dass drei Gebäude An der Lai entstehen können. Insgesamt möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit dem Eigentümer der Fläche bedanken. Die nun getroffene Entscheidung ist nachvollziehbar.“ erläuterte Bürgermeister Gronau. Mittelfristig sollen in Schameder zudem weitere Möglichkeiten einer bedarfsgerechten Baulanderschließung geprüft und gefunden werden. „Ich möchte meinen Mitarbeitern herzlich danken, die trotz der Corona-Pandemie dieses Baugebiet bis hierhin vorangebracht haben“, so Bürgermeister Gronau abschließend. Eben diese Pandemie hatte unter anderem das Interessentenfeld reduziert. Die sehr konkret interessierten Bauherren erhalten mit der nun gefunden Lösung eine Möglichkeit zum Bau ihres Eigenheimes.

Rückblick: Neubaugebiet An der Lai

Zu Beginn des Jahres 2019 waren erste Gespräche zwischen den Eigentümern der Fläche und der Verwaltung geführt worden. Diese Gespräche verliefen sehr positiv, sodass man sich noch in der ersten Jahreshälfte 2019 auf eine Vereinbarung verständigen konnte, die der Umsetzung des Vorhabens einen Rahmen gab. Um das Projekt möglichst schnell umsetzen zu können, wurden parallel die notwendigen Prozesse eingeleitet. Im Laufe der Planungen, galt es verschiedene Fragestellungen zu lösen. Die Planungen selbst unterlagen dadurch allerdings stetigen Veränderungen, die die ursprünglichen Ziele auch negativ beeinflussten (z.B. die Größe der zu erschließende Gesamtfläche, spätere Erweiterungsmöglichkeiten des Gebietes). Bis zuletzt gingen dennoch die Eigentümer und die Gemeinde Erndtebrück davon aus, dass das Projekt umgesetzt werden könne.