Rehwild aus Wittgenstein ist auch zum Grillen geeignet

Wild ist als unbelastete Lebensmittel eine Alternative zu anderen Fleischsorten. Die Rentkammer Wittgenstein berät Kunden.

Wittgenstein. Jetzt kommt in Wittgenstein wieder die Zeit, in der eine ganz besondere Form der Ernte eingefahren werden kann: In diesen Tagen beginnt die Jagd auf Rehwild. Insbesondere das Rehwild ist bei manchen „Waldkennern“ in Verruf geraten, weil es dafür verantwortlich gemacht wird, die Entwicklung von klimaresistenten Mischwäldern zu behindern. Auch wenn dies in dieser Absolutheit nicht so zutrifft, ist es doch notwendig, den Rehwildbestand in unserer Kulturlandschaft auf einer für Wald und Feld zuträgliche Wilddichte zu halten. Dafür müssen jährlich Rehe geschossen werden.

Hochwertiges Lebensmittel

Viele Jäger in Wittgenstein widmen sich dieser Aufgabe mit viel Engagement. Dass bei diesen Aktivitäten gleichzeitig ein extrem hochwertiges Lebensmittel erzeugt wird, ist immer noch nicht allen bekannt. „Rehwild lebt als Konzentratselektierer von hochwertigen Nahrungspflanzen und ist vollständig unbeeinflusst von irgendwelchen zusätzlichen Nahrungsstoffen, Medikamenten etc. Damit gehört das Wildbret von Rehen wohl zu dem feinsten und vor allem völlig unbelastesten Fleisch, das man bei uns erwerben und verzehren kann,“ so Wildmeister Patrick Rath, Leiter der Jagdabteilung der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer.

Kein Zubereitungsproblem

Dabei gibt es immer noch viele erfahrene Köchinnen und Köche, die nach dem Motto „Wild kann ich nicht“ auf die Zubereitung dieses köstlichen Lebensmittels verzichten. „Wir können nur appellieren: Fragen Sie Ihnen bekannte Revierinhaber oder Revierpächter nach frischem Rehwild und bereiten es dann genauso zu, wie Sie andere hochwertige Fleischsorten zubereiten“, sagt Forstdirektor Johannes Röhl, Leiter der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer und selber begeisterter Hobby-Koch.

Vorbestellung

Um Verbraucher auf den Geschmack zu bringen, dass man Rehwild zum Beispiel auch bestens auf den Grill legen oder anderweitig kurzbraten kann, bietet die Rentkammer an: „Bestellen Sie bei uns Steaks vom Reh, küchenfertig zubereitet in 200 g Portionen bis jeweils zum Mittwoch einer der kommenden vier Wochen.“

Das Fleisch kann dann am folgenden Donnerstag in der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr sowie freitags von 11.30 bis 12.30 Uhr bei der Wittgenstein-Berleburg’schen Rentkammer abgeholt werden. Bestellungen bitte unter 02751/9360114.

Wildbratwurst

Bei dieser Gelegenheit können Interessenten natürlich auch Wildbratwürste, die sich hervorragend zum Grillen eignen, erwerben. „So können wir in einer Zeit, in der das Leben an verschiedenen Stellen doch stark eingeschränkt ist, wenigstens etwas gutes Kulinarisches beitragen“, so Elvira Lückel, die in der Rentkammer für den Wildbretverkauf zuständig ist.