Daniela Tomczak von der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Siegen:„Insgesamt war das Jahr 2019 trotz immer wieder steigender Anzeigen zu Kurzarbeit und einem Rückgang an gemeldeten Stellen sehr robust.“

Arbeitsmarkt Quote in Wittgenstein weiterhin stabil bei 3,2 Prozent

Wittgenstein. Arbeitslosen-Zahl in der Region ist weiterhin die niedrigste im Agenturbezirk. Die Jahresquote 2019 in Siegen-Wittgenstein lag bei 4,2 Prozent.

Stabile 3,2 Prozent – das war im Dezember die Arbeitslosenquote für den Raum Wittgenstein. Wie schon in den beiden Monaten Oktober und November 2019 und auch den drei Vergleichsmonaten des Vorjahres 2018. Das teilt die Agentur für Arbeit Siegen mit. In absoluten Zahlen bedeutet das für Wittgenstein: Die Arbeitslosigkeit im Dezember ist gegenüber November um 19 auf 749 Personen gestiegen – das waren 20 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr.

Die Arbeitsstellen

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um fünf Stellen auf 264 gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 138 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 54 neue Arbeitsstellen, 17 weniger als vor einem Jahr.

Die Quoten im Vergleich

Stichwort Langzeitarbeitslosigkeit: „Hier spiegeln sich vor allem die Arbeit der beiden Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe und die neuen Möglichkeiten durch das Teilhabechancen-Gesetz wider“, betont Agentur-Chefin Tomczak Foto: Eberhard Demtröder

Zum Vergleich: Die Quote im Raum Burbach liegt aktuell bei 3,3 Prozent, die in Olpe bei 3,4 Prozent und die im Raum Siegen bei fünf Prozent. Das bedeutet für den gesamten Agenturbezirk eine Dezember-Quote von 4,2 Prozent.

Das Fazit 2019

Unterdessen zieht Daniela Tomczak, Chefin der Agentur für Arbeit Siegen, Jahresbilanz: „Insgesamt betrachtet war das Jahr 2019 trotz immer wieder steigender Anzeigen zu Kurzarbeit und einem Rückgang an gemeldeten Stellen sehr robust“, sagt sie. Vor allem die Gruppe der Langzeitarbeitslosen habe von der guten Konjunktur profitieren können: Ihre Zahl ist 2019 nochmals deutlich um 361 auf durchschnittlich 2956 gesunken. Tomczak: „Hier spiegeln sich vor allem die Arbeit der beiden Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein und Kreis Olpe und die neuen Möglichkeiten durch das Teilhabechancen-Gesetz wider. Es freut mich sehr, dass das Instrument von Unternehmen in unserer Region so gut angenommen wird.“ Für das Jahr 2020 geht die Arbeitsmarkt-Expertin von einer ähnlichen Entwicklung aus.

Im gesamten Jahr 2019 waren im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein durchschnittlich 7164 Menschen arbeitslos. Das sind 8 Personen weniger als 2018. Die Arbeitslosenquote für das Jahr lag bei 4,5 Prozent, im Vorjahr waren es noch 4,6 Prozent.