Poststraße in Bad Berleburgs Kernstadt ohne Elektrizität

"Licht aus" hieß es etwa eine Dreiviertelstunde lang in den Geschäften und Wohnungen an der Poststraße in der Bad Berleburger Kernstadt.

Bad Berleburg Techniker des Energieversorgers "Westnetz" machen ein defektes 10-Kilovolt-Kabel zwischen Poststraße und Fernmeldeamt als Ursache aus.

Stromausfall in der Bad Berleburger Kernstadt: Etwa eine Dreiviertelstunde war ein Teil der Poststraße am Mittag ohne Elektrizität. Davon betroffen war auch eine ganze Reihe von Geschäften entlang der Haupteinkaufsstraße, vorwiegend in einem Bereich zwischen Sparkasse und Nordknoten. Hier konnten zum Beispiel die Kunden ihre eingekaufte Ware nicht an den elektronischen Kassen bezahlen, fielen Tiefkühltruhen in Läden mit Lebensmittel-Angebot aus.

Netzmeister-Team grenzt die schadhafte Stelle ein

Nach Auskunft von Christoph Brombach, Sprecher des zuständigen Energieversorgers „Westnetz“, hatten der Netzmeister und sein Team die Ursache des Ausfalls gegen 13.40 Uhr schnell gefunden, konnten die schadhafte Stelle in einem 10-Kilovolt-Kabel zwischen Poststraße und Fernmeldeam eingrenzen. Insgesamt sieben Trafostationen blieben zeitweise ohne Strom. Nach und nach hätten die Techniker dann Teile des Netzes wieder zugeschaltet, erläutert Brombach - das habe für einige Wohn- und Geschäftshäuser bis zu einer Stunde gedauert.

Rund 1000 Einwohner vom Ausfall betroffen

Was genau die Ursache für den Fehler im Stromnetz gewesen ist, kann Brombach noch nicht sagen. Aber: "Wir starten die Fehlersuche noch heute", versicherte er am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion - wahrscheinlich mit Hilfe eines Kabelmesswagens. Spätestens am Mittwoch werde dann ein Tiefbau-Unternehmen vor Ort sein, um nach der schadhaften Stelle zu graben. Brombach: "Wir lassen das vor Weihnachten nicht unbearbeitet." Der Westnetz-Sprecher schätzt, dass rund 1000 Einwohner im Innenstadt-Bereich von dem Ausfall betroffen waren.