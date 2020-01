Post-Bus macht sich selbstständig und prallt gegen Baum

Spektakulär und zugleich glimpflich endete ein Unfall am Freitagmittag in Diedenshausen. Ein Zustellfahrzeug der Post war in der abschüssigen Straße „Zum Ehrenmal“ abgestellt worden. Aus bislang unklarer Ursache setze sich der VW Bus in Bewegung und fuhr rückwärts durch eine Hecke gegen das Ehrenmal und wurde von zwei Bäumen gestoppt. Dabei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt, die Fahrertür wurde beim Unfall abgerissen und der Aufbau stark demoliert.

Postbotin wird ins Berleburger Krankenhaus gebracht

Die Postbotin, die gerade die Briefe verteilte und das Wegrollen des Fahrzeuges mitbekam, versuchte noch den Wagen zu stoppen. Allerdings stürzte sie dabei und musste leicht verletzt ins Berleburger Krankenhaus gebracht werden. Glück mag die Postbotin dennoch gehabt haben: So erreichte sie zumindest nicht mehr das rollende Auto und wäre womöglich noch eingeklemmt worden. In der Vergangenheit kam es bei solchen gut gemeinten Rettungsversuchen immer wieder zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen.

Das Postfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der genaue Schaden ist, stand zunächst nicht fest.