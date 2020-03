Polizei Siegen-Wittgenstein warnt vor Falschmeldungen

Am Polizeipräsidium in Duisburg werden am 05. Februar 2020 von der Polizei neue Fahrzeuge - ein Ford und ein Mercedes - vorgestellt. Detailfoto mit dem Wappen der Polizei. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Wittgenstein. Polizei warnt vor einem Kettenbrief per Whatsapp, der nur Angst verbreiten soll. Die Täter nutzen die Coronapandemie aus.

Die Coronakrise bringt auch Falschmeldungen mit sich. In Whatsapp-Gruppen kursiert unter anderem in Girkhausen aber auch in Neunkirchen im Siegerland eine Warnung, dass „Leute von Haus zu Haus gehen und sich als Leute vom Gesundheitsamt ausgeben. Sie sind ausgerüstet mit Mundschutz, Schutzanzug u.s.w. (Sieht ziemlich echt aus) und wollen die Menschen testen und in deren Wohnung gelangen.“

Nach Rücksprache mit der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein handelt es sich um eine Falschmeldung, eine so genannten „Hoax“. Ähnliche Warnungen waren am Mittwoch auch in der ZDF-Sendereihe „Aktenzeichen XY“ zu hören.

Der Pressesprecher der Polizei Siegen-Wittgenstein, Michael Zell, mahnt in diesem Fall dazu, nicht einfach solche Warnungen zu verbreiten. „Der Zweck des Kettenbriefes ist auch nicht wirklich einzusehen. Hier wird mit der Angst der Menschen gespielt.“ Wichtiger sei es, wenn sich Zeugen, die solche Personen tatsächlich selbst gesehen haben, bei der lokalen Polizeidienststelle melden und solche Fälle anzeigen.