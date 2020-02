ÖPNV: Drei große Investitionen in die Lahntalbahn

Insgesamt 10,7 Millionen Euro investieren das Land NRW und die Bahn AG in die Schienenverbindung zwischen Bad Laasphe und Erndtebrück (wir berichteten). Finanziert werden damit ganz konkret drei Maßnahmen. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) erläutert auf Nachfrage dieser Zeitung genau, was geplant ist und wann diese Arbeiten abgeschlossen sein sollen.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Schienenverkehr, Otto Wunderlich, hatte sich am Freitagabend sehr über die Investition gefreut und Vorschläge für die Verwendung gemacht. Die steht aber bereits fest: „Das Geld ist nicht frei verfügbar, sondern an drei Maßnahmen gebunden“, erläutert Thomas Wagner vom NWL. Die Investitionen dienen der Beschleunigung der Zugverbindung zwischen Marburg und Siegen, die die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NWL am 5. Dezember beschlossen hat, erläutert Frank Oppermann, zuständig für Infrastruktur beim NWL in Münster.

Maßnahmen

1. Kreuzungsbahnhof Saßmannshausen: Der Löwenanteil von rund fünf Millionen Euro fließt in in den Bau des Kreuzungsbahnhofes bei Saßmannshausen. Dort muss ein zweites Gleis verlegt werden, damit sich die Züge auf der Strecke zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe begegnen können, um so den Stundentakt in dieser Verbindung zu ermöglichen.



2. Flügelungsmöglichkeit im Bahnhof Erndtebrück: Die zweite Maßnahme ist die Einrichtung einer Weiche im Bahnhof Erndtebrück - einer Flügelungsmöglichkeit. Das bedeutet, dass an dieser Stelle Züge von Siegen kommend in Erndtebrück geteilt werden können. Ein Teil fährt dann nach Bad Berleburg weiter und ein anderer in Richtung Bad Laasphe, erläutert Frank Oppermann. Das dient dazu, die Anbindung von Erndtebrück nach Bad Berleburg zu beschleunigen. Eine solche Flügelungsmöglichkeit existiert beispielsweise auf der Regionalbahnverbindung von Essen nach Südwestfalen. Dort wird der Zug in Letmathe in Richtungen Iserlohn und Siegen geteilt. Die bekannteste Flügelung ist die des ICE in Hamm.



3. Digitalfunk: Die dritte Maßnahme ist eine Investition in die Kommunikationstechnik. Die Strecke wird für digitalen Zugfunk ausgebaut. Das sei wichtig, um die Taktverdichtung zu realisieren, so Thomas Wagner. Konkret geht es dabei um eine Funkverbindung die auf dem GSM-Standard des Mobilfunks basiert. Dieses sogenannte Global System Mobil Communication Railway (GSMR) ist speziell für den Eisenbahnverkehr entwickelt worden. Inzwischen sei dies moderner Standard, heißt es aus Münster, so dass die Bahnstrecke sozusagen auf den Stand der Technik gebracht werde.

Zeitplan

„Außerdem muss auch der Leimstruther Tunnel saniert werden“, ergänzt Frank Oppermann. Weil sowohl die Sanierung des Tunnels als auch die anderen Arbeiten mit Vollsperrungen verbunden sind, wird der Zeithorizont bis zum Abschluss der Arbeiten und der dann folgenden Einführung des Stundentaktes bei Dezember 2027 liegen, zitiert Frank Oppermann aus dem in der Verbandsversammlung verabschiedeten Beschluss.