Niederlaasphe: Motivation fürs Singen gestärkt

Durch die Kooperation mit hessischen Sänger, hat der MGV Niederlaasphe eine Aufschwung erfahren.

Niederlaasphe. Wenn man das vergangene Jahr in der Rückschau betrachtet, dann sind es viele Höhepunkte und erfolgreiche öffentliche Auftritte, die den MGV Niederlaasphe mit Stolz erfüllen. Seit der Chor mit den Sangesfreunden aus Weifenbach die meisten Auftritte gemeinsam durchführten, hat die Motivation und die Freude am Singen zugenommen. Der Chor verfügt mit Siegfried Schade über einen hervorragenden Dirigenten, der den Sängern mit großer Geduld das abverlangt, was sie zu leisten imstande sind, der mit dem richtigen Fingerspitzengefühl und einer guten Liedauswahl der vollen Zustimmung sicher sein kann.

Rückblick

Es liegt ein mit Terminen vollgefülltes Jahr hinter dem Chor auf das sie, dank der erbrachten Leistungen, mit Stolz zurückblicken können. Ein Grund für das positive Erscheinungsbild ist die starke Beteiligung aller Sänger an öffentlichen Auftritten und an regelmäßigen Proben. So konnten im vergangenen Jahr 24 öffentliche Auftritte und 39 Chorproben verzeichnet werden.

Die Beteiligung der Sänger in Prozent ergibt folgendes Bild: 1. Tenor 82 Prozent, 2. Tenor 71 Prozent, 1. Bass 86 Prozent und 2. Bass 79 Prozent. Dies macht eine gesamtdurchschnittliche Beteiligung von 80 Prozent aus.

Ehrungen

Die fleißigsten Sänger, gemessen an ihren Fehlstunden, sind Adolf Sinner mit einer Fehlstunde, Helmut John, Hans-Werner Schäfer und Walter Schneider mit zwei Fehlstunden sowie Heinz Wehn mit drei Fehlstunden Außerdem wurden in der Versammlung folgende Jubilare geehrt:

60 Jahre aktive Mitgliedschaft: Bernhard Kohlberger

50 Jahre Mitgliedschaft: Siegfried Bracke, Karl-Rudolf Mund, Ewald Pfeil, Heinz Schäfer, Heinz-Reinhard Schäfer, Manfred Schmelter, Ulrich Wehn (alle passiv)

40 Jahre Mitgliedschaft: Helga Schäfer (passiv)

Ehrenurkunde, goldene Vereinsnadel und Ehrenmitgliedschaft: Emil Tillmann (passiv)

25 Jahre Mitgliedschaft: Wolfram Achenbach aktiv (Ehrenurkunde und silberne Vereinsnadel), Frank Baumann (aktiv) und Waltraud Schäfer (passiv.)