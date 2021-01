Die wichtigsten Termine in Wittgenstein - hier finden Sie alles im Überblick.

Termine in Wittgenstein Naturpark-Infozentrum telefonisch und per E-Mail erreichbar

Wittgenstein In Banfe nimmt die Thekenmannschaft "Zur Post" alte Weihnachtsbäume an. Und die Berleburger Landfrauen streichen einige ihrer Termine.

Tourist-Information weiterhin erreichbar

Das Infozentrum des Naturparks Sauerland Rothaargebirge in Bad Berleburg bleibt im Januar für die Öffentlichkeit geschlossen. Das Team der BLB-Tourismus GmbH steht allerdings weiterhin für Anfragen und Auskünfte zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch unter Tel. 02751/93633 und per E-Mail an info@blb-tourismus.de erreichbar.

Die Geschäftsstelle ist von Montag bis Sonntag, 11. bis 31. Januar, zu den folgenden Zeiten besetzt:

> Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 13 Uhr

> Donnerstag: 9 bis 17 Uhr

Persönliche Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Thekenmannschaft "Zur Post" TSC Banfe nimmt Weihnachtsbäume an

Am kommenden Samstag, 16. Januar, können die Weihnachtsbäume in Banfe unter dem Sportplatz abgegeben werden. Die Abgabe ist von 13 bis 17 Uhr möglich. Beim Abgeben der Bäume wir darum gebeten den Platz unterhalb des Sportplatzes nur aus der Richtung Nordwesten (Hauptweg zu Sportplatz) anzufahren und über die gegenüberliegende Seite zu verlassen. Auf diese Weise werden Begegnungen verhindert.

Während des Abladens der Bäume gilt Maskenpflicht! Ein längerer Aufenthalt ist aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung nicht möglich. Die Organisatoren sind froh, trotz der schweren Zeit eine Möglichkeit für die Entsorgung der Weihnachtsbäume gefunden zu haben und freuen sich auf Besuch. "Und natürlich freuen wir uns auch über eine kleine Spende für unseren Verein."

Coronabedingte Absagen der Landfrauen Bad Berleburg

Wie der Vorstand der Landfrauen Bad Berleburg mitteilt, muss aufgrund des erneuten Lockdowns die für den 27. Januar angesetzte Mitgliederversammlung leider verschoben werden. Sie wird entweder im Herbst 2021 oder im nächsten Jahr nachgeholt.

Außerdem werden auch die für Februar im Jahresprogramm aufgeführten Vorträge über Haut und Hautpflege sowie "Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit am Lernort Bauernhof" auf einen späteren Termin verlegt.

Die neuen Termine werden dann über Facebook, auf der Internetseite www.wllv.de/bad-berleburg und über die Presse bekannt gegeben.