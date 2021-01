Nacht-Einsatz wegen "Containerbrand" am Berleburger Bahnhof

Bad Berleburg Vor Ort stellt sich heraus: Obdachloser hatte sich in Eiseskälte ein Feuer aus Holzpaletten gemacht. Löscharbeiten sind rasch beendet.

„Feuer 2“-Alarm am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr für die Bad Berleburger Feuerwehr: Auf dem Bahnhofsgelände in der Kernstadt brenne ein Container, heißt es. Doch als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintreffen, stellt sich heraus: Ein Obdachloser hatte sich aus vier Holzpaletten ein Feuer mitten in der eisigen Kälte der Nacht gemacht.

Polizei bringt Obdachlosen ins Warme

„Die Polizei hat sich dann darum gekümmert, dass der Obdachlose im Warmen unterkommt“, berichtet Klaus Langenberg, Leiter Feuerwehr Bad Berleburg. Der Einsatz selbst sei schnell beendet gewesen.