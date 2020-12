Mutmacher: Sarah Kroh ist in Münster angekommen

Bad Berleburg/Münster Sie ist gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Aber mit ihren Cochlear Implantaten Menschen mit Mundschutz zu erstehen, bleibt schwer.

Sarah Kroh aus Bad Berleburg ist eine von 55 Mut machenden Menschen, die die Westfalenpost im November 2019 in der Reihe Mutmacher vorgestellt hat. Jetzt hat unserer Zeitung mit dieser Serie den European Newspaper Award gewonnen. Für die Redaktion ist das ein Grund, sich noch einmal bei ihren Mutmachern zu melden.

Immerhin haben sie mit ihren Lebensgeschichten einen erheblichen Anteil am Erfolg der Reihe. Neben der Frisörin Marina Marchel, dem Bad Berleburger Sven Janson, der es vom Hauptschüler zum Hausarzt schaffte, Harald Wagner aus Puderbach, der sich von Multipler Sklerose nicht vom Sport abhalten lässt oder dem Landwirt Ernst Hackler aus der Weide, dem der Hof niederbrannte, ist auch Sarahs Geschichte besonders. Die von Geburt an taube junge Frau machte an einer ganz normalen Schule Abitur und lernt jetzt ihren Traumberuf in Münster.

"Mein letztes Jahr ist sehr gut verlaufen. Trotz der Corona Pandemie konnte ich meine Ausbildung weiterhin gut bestreiten und habe auch weiterhin sehr viel Spaß daran", schreibt Sarah Kroh. Sie hat sich in ihrer neuen Heimat gut eingelebt: "Ich fühle mich sehr wohl hier in Münster, denn ich habe hier tolle Freunde gefunden und werde bei allem immer super unterstützt."

Auch wenn sie Medizinisch Technische Laborassistentin lernt, spielt die Pandemie nur oberflächlich eine Rolle - so wie für alle anderen auch: "Tatsächlich haben wir bei uns an der Schule nicht wirklich was mit Corona zu tun gehabt, da wir noch nicht richtig in der Routine arbeiten. Allerdings haben wir mal die Möglichkeit bekommen unser eigenes Serum auf Antikörper gegen Corona zu testen. Ansonsten hatten wir auch sehr viel Homeoffice und Web-Konferenzen, aber dies hat erstaunlicher Weise auch gut mit meinen Cochlear Implantaten geklappt. An meiner Gehör Situation hat sich sonst nicht viel verändert", berichtet Sarah Kroh.

Nur eines trifft die junge Bad Berleburgerin durch ihre Hörbehinderung direkt: "Natürlich ist es sehr schwierig, jemanden zu verstehen, der ein Mundschutz trägt, da ich dadurch nicht mehr das Mundbild sehen kann, aber auch das konnte ich bis jetzt gut meistern."

Auch von Corona, lässt sich Sarah Kroh nicht die Laue verderben. Eine echte Mutmacherin eben.