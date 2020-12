Musikschule Wittgenstein vermeidet existenzbedrohende Lage

Wittgenstein Der Vorstand: Vor allem die Lehrer wurden „mit plötzlichen finanziellen Einbußen“ konfrontiert, „die wir nicht ausgleichen konnten“.

Die Musikschule Wittgenstein hat im ablaufenden Jahr „eine existenzbedrohende Situation vermeiden“ können. Das machen die beiden Vorsitzenden Dr. Eike Gücker und Martina Schäfer mit Blick auf die Corona-Krise in einem Brief an ihre Freunde und Förderer zum Jahreswechsel 2020/21 deutlich.

So seien die Musikschule und vor allem deren Lehrer „mit plötzlichen finanziellen Einbußen“ konfrontiert worden, „die wir als Verein nicht ausgleichen konnten“. Gücker und Schäfer bedanken sich deshalb für das dennoch hohe Engagement der Musikpädagogen und deren Verständnis.

In der Krise: Trauriges Tagesgeschäft, aber auch kreative Ideen

„Auch unsere Musikschule wurde urplötzlich von den Ereignissen überrollt“, erklären die beiden Vorsitzenden. Anstelle von Planungen für Konzerte und Feste seien „einerseits behördliche Verordnungen und das Ausarbeiten von Hygieneplänen zum traurigen Tagesgeschäft“ geworden, „andererseits hat die Krise auch ungeahnte, erstaunliche Antworten und viele kreative Ideen ausgelöst“.

Glücklicherweise habe die Musikschule bereits Anfang Mai wieder einen Großteil ihres Unterrichts anbieten können – „als eine von nur wenigen außerschulischen Einrichtungen, die Freude und Freizeit-Beschäftigung vermitteln“. Gücker und Schäfer bedauern es sehr, „dass unsere Ensembles und die Kleinsten der musikalischen Früherziehung ihre Freude an Musik und Gemeinschaft nicht erleben konnten“.

Vorstand bedankt sich bei allen Unterstützern - und fürs Verständnis

Zugleich habe die Musikschule „in dieser schwierigen Zeit […] viel freundliche Wertschätzung erfahren“, so die Vorsitzenden weiter. „So haben wir immer ein offenes Ohr und Unterstützung durch die Stadt Bad Berleburg erhalten. Besonders erfreut hat uns, dass viele Familien auf Rückzahlungen der Musikschule für ausgefallene Unterrichtsstunden verzichtet haben.“

Ebenso sei die Musikschule Wittgenstein „allen unseren Schülerinnen und Schülern, Vereinsmitgliedern, Freunden und Förderern von ganzem Herzen dankbar, dass sie uns in vielfältiger Weise unterstützt“ und damit „eine wichtige Kultureinrichtung unserer Stadt gesichert haben“, betonen Gücker und Schäfer.

Musikschule Wittgenstein im Internet: www.musikschule-wittgenstein.de