Mehr als Mitleid

Wittgenstein Barmherzigkeit zeigt sich im Handeln, meint Presbyter Christian Schneider, der sich Gedanken zur Jahreslosung gemacht hat.

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ - dieses Wort aus dem Lukas-Evangelium steht als Jahreslosung über 2021. Hier weitere Gedanken dazu aus dem Wittgensteiner Kirchenkreis.

Während Georg Bender der älteste und dienstälteste Presbyter in der Berleburger Kirchengemeinde ist, ist Christian Schneider, der in Schwarzenau wohnt, trotz seiner langjährigen Erfahrung im Berleburger Leitungsgremium einer der Jüngsten dort. Er weist auf einen besonderen Fallstrick in der Jahreslosung hin: „‚Barmherzigkeit‘ - ein Wort das man lieber nicht mal eben einem Kind erklären will, denn so einfach, wie es klingt, ist es nicht - versuchen Sie es mal. Oft wird es gemeinsam mit ‚Mitleid‘ genannt, und doch gibt es hier einen großen Unterschied. Jesus, den wir als Vorbild nehmen, hatte nicht einfach Mitleid mit den Menschen.

Ein schwerer Schritt

Mitleid kann man haben oder nach außen darstellen - das kennen wir alle. Barmherzigkeit aber, zeigt sich im Handeln. In beidem nimmt man die Not der Welt und der Menschen wahr, doch wie schwer fällt es uns manchmal, den Schritt vom Mitleid zur Barmherzigkeit weiter zu gehen?“

