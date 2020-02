Politiker bedroht: Reichsbürger in Bad Laasphe festgenommen

Ein 52-jähriger so genannter Reichsbürger wurde in Bad Laasphe aufgegriffen und nach Wuppertal gebracht,

In Bad Laasphe hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal einen Reichsbürger festnehmen lassen. Er bedrohte einen Politiker und eine Richterin massiv.

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat einen so genannten Reichsbürger festnehmen lassen. Der 52-jährige Mann sei in Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein aufgegriffen worden und am Vormittag nach Wuppertal gebracht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag.

Er habe unter anderem den Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD), eine Richterin am Landgericht sowie Personen aus seinem Umfeld massiv bedroht, sagte der Sprecher. Bei der Festnahme habe man bei ihm ein Gewehr, ein Messer und Tarnkleidung sichergestellt. Ob das Gewehr ihm gehört, müsse noch geklärt werden. Er sollte am Freitag vor den Haftrichter kommen.

Kein Zusammenhang zur der Terrorgruppe

In mehreren Bundesländern hatte es Razzien gegen eine mögliche rechtsterroristische Vereinigung gegeben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gab am Freitagvormittag im Düsseldorfer Landtag erste Details bekannt. Ein Bezug der Festnahme in Bad Laasphe zu der Terrorgruppe sei laut Innenministerium aber nicht erkennbar.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Wittgenstein! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Ende Oktober 2019 war der NRW-Verfassungsschutz von rund 3200 Reichsbürgern und sogenannten Selbstverwaltern in Nordrhein-Westfalen ausgegangen. Knapp drei Viertel waren demnach Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren.