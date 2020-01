Erndtebrück. Heute ist auch die Zeit, die man nur für sich selbst nimmt, Luxus. Die Luxus-Verwöhnbehandlung in der Erndtebrücker „Beauty Lounge“ hilft dabei.

Luxuriöse Entspannung für Haut und Seele in Erndtebrück

Abschalten, sich Zeit nur für sich selbst nehmen und sich mal etwas gönnen: Auch das ist in unserer schnelllebigen Zeit, in der man immer verfügbar sein muss, Luxus. „Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen“ – das weiß auch Kosmetikerin Meike Scholl aus Erndtebrück und begrüßt so die Besucher ihrer Homepage.

In ihrem Kosmetiksalon „Beauty Lounge“ im Kernort bietet sie neben Basis-Gesichtsbehandlungen auch eine „Luxus-Verwöhnbehandlung“ an. Wir haben diese Behandlung getestet und nachgefragt, was den Luxus ausmacht.

Schummerlicht beleuchtet den Behandlungsraum in der „Beauty Lounge“. Sanfte Musik hallt leise aus dem Radio. 90 Minuten ist jetzt gleich Entspannung angesagt. Die Liege, auf der der Kunde Platz nehmen darf, ist angenehm beheizt.

„Eine Kundin hat sich einen solchen Stuhl tatsächlich schon einmal gekauft“, antwortet Scholl lachend auf den Kommentar, dass ein solches Möbelstück auch für zuhause ideal wäre. Wie zuhause ist dann auch die weiche Kuscheldecke, die Scholl über dem nach Entspannung dürstenden Kunden ausbreitet und dabei auch die Füße nicht vergisst und warm einpackt.

Die Behandlung

Eine 90-minütige Behandlung steht bevor. Mit Neu-Kunden führt Scholl zunächst noch ein Gespräch, erkundigt sich über die Hautpflege-Routine, wieviel Wasser getrunken wird und ob der Kunde zum Beispiel raucht oder nicht. Bei einer Hautanalyse – die Fachfrau begutachtet die Haut in der Vergrößerung – verschafft sich Scholl dann selbst einen Eindruck vom Zustand der Haut. Individuell auf den Kunden abgestimmt ist daher dann auch die Behandlung, je nach Hauttyp variiert Scholl die Produkte, die zur Anwendung kommen.

Bei der Luxus-Verwöhnbehandlung geht es – wie bei den anderen Gesichtsbehandlungen auch – zunächst mit der Reinigung los. Mit einem Produkt auf Aloe-Vera-Basis wird sämtlicher Schmutz sanft gelöst und das Gesicht auf die Behandlung vorbereitet. Die Entspannung beginnt bereits hier, denn als Kunde begibt man sich komplett in die Hände der Kosmetikerin.

Naher Kontakt setzt gutes Verhältnis voraus

„Das ist auf jeden Fall ziemlich intim“, bestätigt Scholl. Ein gutes Verhältnis zu den Kunden sei daher sehr wichtig. Seit ihrer Lehrzeit bereits hat Scholl ihre Stammkunden, die oft schon Termine das ganze Jahr im Voraus blocken. „Es wird immer normaler, dass die Leute zur Kosmetik gehen, die Menschen sind viel

offener, auch die Herren“, sagt Scholl, die Kunden im Alter zwischen zehn und 90 Jahren hat.

Nachdem die Haut sanft gereinigt wurde, trägt Scholl ein Enzympeeling auf. „Enzympeelings sind sehr intensiv und gleichzeitig sanft zur Haut, sie wird dabei nicht gereizt.“ In diesem Fall ist es der exotisch klingende Inhaltsstoff Bacillus Ferment, der die abgestorbenen Zellen der Haut löst.

Der Luxus

Nach einer Augenbrauenkorrektur – die ist optional und hängt in ihrer Ausführung vom individuellen Kundenwunsch ab – kommt auch schon das, was den Luxus in die Behandlung bringt: Die sogenannte „Ampulle“. Ein kleines Glasfläschchen, das einen hochkonzentrierten Wirkstoff enthält und daher sehr exklusiv ist. Diese Flüssigkeit trägt Scholl auf das Gesicht auf, bevor sie mit einer 20-minütigen Gesichts-Hals-Dekolleté-Massage beginnt.

„Das ist auf jeden Fall Luxus, denn die Leute erlauben sich eine Auszeit vom stressigen Alltag. Man muss sonst immer funktionieren, aber beim Kosmetiker sagen sie sich ,Ich gönne mir diese eineinhalb Stunden jetzt’ und erlauben sich, herunterzukommen“, weiß Scholl.

Die Entspannung

Und tatsächlich hat der Kunde keine andere Wahl, als herunterzukommen: Die Augen sind geschlossen, das Handy ist weit weg in der Tasche, der gesamte Körper wohlig warm eingepackt und die Verantwortung wird zumindest in diesem Moment einer anderen Person überlassen.

So dient denn auch die angenehme Massage – nach Gesicht, Hals und Dekolleté wird auch den Händen besondere Aufmerksamkeit geschenkt – allein der Entspannung, auch wenn hier und da einige Akupressur-Punkte in die Massage mit einfließen.

Der vorletzte Schritt schließlich ist die Modellagemaske, für deren Einwirkzeit – etwa zwölf Minuten – Meike Scholl den Raum verlässt. Wie bei der Ampulle enthält auch dieses Pflegeprodukt mehr Wirkstoffe als eine gewöhnliche Gesichtsmaske. Und auch jetzt: Etwas anderes als Entspannung ist nicht möglich.

„Die Kunden stehen nach einer solchen Behandlung auf und sind glücklich. Für mich gibt es nichts schöneres als dieses positive Feedback“, sagt Meike Scholl zufrieden. Nach 90 Minuten und einer Tagespflege ist die Behandlung beendet und der Alltagsstress ist vergessen. Auch das ist Luxus.