Laasphe: Vereine profitieren von mobiler Lautsprecheranlage

Bad Laasphe Jetzt ist sie da, die mobile Soundanlage. Bad Laasphe stellt sie kostenfrei allen örtlichen Vereinen für Veranstaltungen zur Verfügung.

Niemand muss mehr schreien. Bad Laasphes Vereine können für ihre Veranstaltungen jetzt ganz einfach eine mobile Lautsprecheranlage der Stadt Bad Laasphe zurückgreifen, die am Montag in der Dreifachturnhalle neben der Lachsbachschule präsentiert wurde.

Fördergelder genutzt

Volker Kohlberger stellte das neue Gerät gemeinsam mit dem verantwortlichen Hausmeister Martin Lauber vor. Die Idee stammte aus dem Januar 2020, berichtete Kohlberger. Immer wieder waren in der Vergangenheit Vereine auf die Verwaltung zugekommen und hatten den Wunsch nach einer Anlage mit Lautsprechern und Mikrofonen geäußert. Hinzu kommt, dass eine vergleichbare Technik nicht in allen kommunalen Veranstaltungsräumen verfügbar ist, oder aber inzwischen auch in die Jahre gekommen ist. Ein Mobile Anlage könnte das Problem lösen und mit dem Leader-Programm gab es auch Aussichten auf eine Förderung.

Kohlberger berichtet von dem Antrag und der Bewilligung. Auf diese Weise seien von dem Anschaffungspreis von 6659 Euro 5567 Euro über das europäische Förderprogramm getragen worden, so Kohlberger

Technik ist einfach zu bedienen

Hausmeister Martin Lauber präsentierte eine Anlage, die ganz normal über 230 Volt-Stromanschlüsse betrieben werden kann. Neben zwei Lautsprecherboxen auf Stativen verfügt sie auch über zwei Funkmikrofone. „Vollgeladen haben die Akkus eine Sprechzeit von 15 Stunden“, berichtet Lauber. Darüber hinaus verfügt die Anlage über einen integrierten CD-Player, Anschlussmöglichkeiten für weitere Abspielgeräte sowie Bluetooth. „Alle Stecker sind farblich gekennzeichnet, so dass man Fehler machen kann“, sagt Lauber. Für den Transport ist die Anlage in einem sicheren Koffer verstaut. Die Stative werden in Transporttaschen verpackt.

Kostenfrei nutzbar

Nutzen dürfen die Anlage Institutionen und Vereine aus Bad Laasphe, in Bad Laasphe. Wichtig dabei ist, dass außer einer Voranmeldung bei der Stadtverwaltung und dem Ausfüllen eines Ausleihe-Vertrags lediglich eine Kaution in Höhe von 100 Euro zu entrichten ist, die bei Rückgabe der unbeschädigten Anlage wieder erstattet werde. „Die Nutzung ist für die Vereine kostenlos“, so Kohlberger.





+++ Mehr Nachrichten aus Wittgenstein finden Sie hier - Melden Sie sich für den WP-Newsletter an. +++