Kurz notiert: Der Wittgensteiner Terminkalender

Wittgenstein Die Weihnachtsbäume in Oberndorf werden nicht wie gewohnt eingesammelt. Der Schützenverein Berghausen verschiebt JHV und Jugendtag.

Bad Laasphe

Oberndorf: Das traditionelle Weihnachtsbäume-Einsammeln (Knut) des Schieß- und Schützenvereins Oberndorf darf in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen wird es am Freitag und Samstag, den 8. und 9. Januar am Schützen- und Bürgerhaus eine Sammelstelle geben, an der die Oberndorfer die ausgedienten Weihnachtsbäume ablegen können. Außerdem wird die Jahreshauptversammlung, die standardmäßig am dritten Samstag im Januar stattfindet, auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie wird nachgeholt, sobald es das Infektionsgeschehen wieder zulässt. Der Schieß- und Schützenverein Oberndorf wünscht allen ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2021.

Bad Berleburg

Berghausen: Aufgrund der aktuell nicht absehbaren Situation in Bezug auf den Verlauf der Corona-Pandemie gibt der Vorstand des "Schützenverein Berghausen 1905 e.V." bekannt, dass der für den 16. Januar angesetzte Jugendtag und auch die für den 20. Februar geplante Jahreshauptversammlung verschoben werden müssen. Nach Vereinssatzung ist es möglich, dass die Versammlungen auch noch im 2. Quartal des Jahres stattfinden. Eine entsprechende Information, die Einladung an die Vereinsmitglieder und die Vertreter der befreundeten Vereine wird dann entsprechend zeitig erfolgen, sobald eine Ausrichtung der Versammlungen gestattet ist. Der Vorstand wünscht trotz aller aktuell vorherrschenden Umstände allen Mitgliedern, Freunden, Sponsoren, Partner-und Gastvereinen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.