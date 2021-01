Konzert verschoben, JHV abgesagt, Verdi, Zoom-Konferenz

Wittgenstein "Une Soirée Française" verschoben, Versammlungen abgesagt, virtuelle Veranstaltung, Allianz-Gebetswoche, Baumablung abgesagt

Konzertabsage

Das für Sonntag, 17. Januar, geplante Konzert "Une Soirée Française": Kammermusik mit Musikern der Philharmonie Südwestfalen in der Ev. Kirche Erndtebrück, wird auf einen noch nicht bekannten Ersatztermin verschoben.

Absage Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins und Schießsportvereins Girkhausen, die für Samstag, 16. Januar, geplant war, wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Virtueller Plausch

Die verdi-Gruppe der Freien und Selbstständigen Südwestfalen lädt am Dienstag, 12. Januar ab 19.30 Uhr zum virtuellen Plausch ein. Dazu sind alle Solo-Selbstständigen, Interessierten sowie Noch-Nicht-Mitglieder der Gewerkschaft verdi herzlich willkommen. Das neue Jahr hat zwiespältig begonnen. Hoffnung macht der Start der Corona-Impfungen. Gleichzeitig können viele Solo-Selbstständige ihre Arbeit noch bis mindestens Ende Januar nicht ausüben. Die verdi-Freien sind aber hoffnungsfroh, dass sich die Lage in diesem Jahr insgesamt wieder ‚normalisieren‘ wird. Daher laufen aktuell die Planungen für einen NRW-Selbstständigentag – nur ein Thema beim Freientreffen. Aber natürlich bleibt genug Zeit, um in offener Runde über aktuelle Themen und Sorgen zu sprechen. Lust auf einen ungezwungenen Austausch? Dann schreiben Sie bitte eine kurze Mail mit Betreff ‚Virtuelles verdi-Freientreffen‘ an bz.suedwestfalen@verdi.de. Dann erhalten Sie die Webex-Einwahldaten. Weitere Informationen unter: https://suedwestfalen.verdi.de/fachbereiche-und-gruppen/ver-di-freie-und-selbstaendige.

Weihnachtsbaumsammlung verschoben

Die Dorfjugend Wingeshausen weist darauf hin, dass die für Samstag, 16. Januar, geplante Weihnachtsbaum-Sammlung wegen der bestehenden Corona-Regeln verschoben werden muss. Die Sammlung soll aber im Februar nachgeholt werden - wenn es die Situation zulässt. Die Menschen in Wingeshausen werden entsprechend um Geduld gebeten.

Absage JHV Dorfverein und Förderverein TSV Aue-Wingeshausen

Der Dorfverein Aue-Wingeshausen sagt seine für Samstag, 13. Februar, geplante Jahreshauptversammlung ab und wird die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Auch die für Freitag, 5. Februar, geplante Mitgliederversammlung des Fördervereins des TSV Aue-Wingeshausen findet nicht statt.

Allianzgebetswoche Zoom-Konferenzen

Im Rahmen der Allianzgebetswoche im Banfetal finden in den nächsten Tagen drei Veranstaltungen als Zoom-Konferenzen statt: am Montag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr, am Mittwoch, 13. Januar, ab 14.30 Uhr und am Sonntag, 17. Januar, ab 10.30 Uhr der Abschluss-Gottesdienst. Dazu laden die Evangelische Kirchengemeinde Banfetal und die Evangelische Gemeinschaft Banfetal herzlich ein. Die entsprechenden Links zeigt die Seite der Banfetaler Kirchengemeinde auf der Wittgensteiner Kirchenkreis-Homepage, außerdem können die notwendigen Informationen auch beim Gemeindebüro der Banfetaler Kirchengemeinde unter Tel. (02752) 9289 nachgefragt werden.

Weihnachtsbaumabholung abgesagt

Eigentlich sollten am Samstag, 9. Januar, wie gewohnt von der Banfetaler Kirchengemeinde die Weihnachtsbäume in Fischelbach eingesammelt werden. Doch trotz eines kontaktlosen, klar durchdachten Konzepts mit einer einzigen Abholer-Familie ist das derzeit nicht möglich, wie die Stadt Bad Laasphe gestern Morgen der Kirchengemeinde mitgeteilt hat, nachdem, sie aus den Medien von der Aktion erfahren hatte. Deshalb können heute in Fischelbach keine Bäume abgeholt werden.