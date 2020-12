Klein gegen Groß: Erndtebrücker schon bald im TV zu sehen

Birkelbach Marcel Dickhaut aus Erndtebrück ist Teilnehmer der TV-Show "Klein gegen Groß". Der Elfjährige verrät, wie der Dreh für ihn war.

Es ist oval, sehr zerbrechlich und kann auf unterschiedlichste Art und Weise zubereitet werden - das Ei. Doch nicht nur das: Marcel Dickhaut aus Birkelbach kann sogar mit seinen Ski über rohe Eier fahren, ohne dass sie kaputt gehen. So zumindest die Aufgabe. Ob er es schaffen wird, eine Schanze, auf der die Eier eingebaut sind, so hinabzufahren, dass die Eier unversehrt bleiben, ist am 2. Januar im deutschen TV zu sehen. Dann heißt es: Klein gegen Groß. Marcel Dickhaut gegen den dreifachen Olympiasieger Jens Weißflog. Wer wird das Duell am Ende für sich entscheiden? Nur wenige kennen die Antwort darauf - doch die bleibt vorerst geheim.

Das Casting

Im September diesen Jahres ist für den Elfjährigen ein Traum in Erfüllung gegangen - an dem Tag, als die Zusage zu der Show kam, an der er schon immer einmal teilnehmen wollte. "Wir schauen die Sendung schon seit Jahren immer gemeinsam", sagt Marcels Mutter Miriam Dickhaut. Das die Teilnahme im Vorfeld so viel Vorarbeit bedeutet, hätte sie nicht gedacht. ​

Bereits für das Casting hieß es für Familie Dickhaut: Kamera raus - es wird gedreht. Wo wohnt Marcel? Was macht er gerne in seiner Freizeit? Wie oft trainiert er? Fragen, die in einem ersten Video beantwortet wurden.

Dann kam auch relativ schnell die Zusage und kurz darauf ein neuer Videodreh und eine Homestory mitten in Birkelbach. Dafür reiste das Team aus Köln an. "Eigentlich sollte auch Kai Pflaume vorbei schauen. Aufgrund von Corona aber konnte er in diesem Jahr nicht die Kinder zuhause besuchen", so Dickhaut. Trotzdem aber hat der Familie - allen voran Marcel - der Dreh daheim und an seiner Trainingsstätte viel Spaß gemacht. Auch, wenn es ein langer Tag war. "Die kamen schon um neun Uhr und der Dreh dauerte den ganzen Tag", so der Elfjährige. "Und dann musste alles perfekt sein." Ganz wichtig dabei: das richtige Licht. "Da wurden auch mal ein paar Stühle umgestellt."

Bereits vor der Homestory konnte er in Köln erstmals auf einer kleineren Schanze einige Probedurchgänge machen. Den richtigen Probelauf aber gab es dann in Berlin. "Mir ist da ein Spruch rausgerutscht, dass ich mir das alles spektakulärer vorgestellt hätte und dann haben die die Schanze einfach verlängert", sagt er und lacht. Und die Eier? "Es standen dort kistenweise ausrangierte Eier", erinnert sich Miriam Dickhaut. Denn: Sobald ein Ei kaputt war, musste die ganze Palette ausgetauscht werden. Eine recht aufwendige Challenge, die am Ende aber einen großen Spaßfaktor bot.

Der Dreh

Insgesamt fünft Tage war die Familie für die Proben und den Dreh in Berlin. Mit ihnen vor Ort waren auch einige Fans. Zwei Familien durften für die Aufzeichnung mit nach Berlin reisen - coronabedingt war nur eine Übernachtung erlaubt. "Das war total schön und das rechnen wir den Familien auch hoch an, dass sie Marcel begleitet und unterstützt haben", freut sich Miriam Dickhaut. "Das machen wirklich nur sehr gute Freunde."

Und wie war der Dreh mit Kai Pflaume und den anderen Teilnehmern? "Vor dem Dreh war ich noch total aufgeregt und dachte mir nur: Was sage ich nur? Aber als es dann soweit war und ich unten stand, war alles gut", sagt Marcel.

Fünf Stunden lang dauerte der Dreh - im TV zu sehen sind demnächst gut dreieinhalb Stunden. "Wir sind schon ganz gespannt, was am Ende ausgestrahlt wird", so Mutter Miriam. Am 2. Januar ist es dann soweit: Dann wird die ganze Familie gemeinsam auf dem Sofa sitzen und "Klein gegen Groß" schauen. "Eigentlich wollten wir das gemeinsam mit den Freunden von ihm schauen, die auch bei dem Dreh an der Schanze hier vor Ort dabei waren. Doch leider ist dies aufgrund von Corona nicht möglich."

Doch auch die Freunde werden die Show von daheim aus mitverfolgen. Viele haben den Elfjährigen bereits gefragt, wie das Duell ausgeht. "Viele sagen dann: Komm schon, ich bin doch dein Freund." Und trotzdem: Der Ausgang bleibt geheim.

Und wie schaut es nach der Show aus? Würde Marcel Dickhaut noch einmal an einer TV-Sendung teilnehmen? "Ich glaube schon. Es hat, auch wenn es sehr aufwendig war, sehr viel Spaß gemacht."