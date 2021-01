Kirchenkreis lädt erneut zu "20 Minuten" ein - im Internet

So wie bei Franziska Heß und David Stöcker vom Kirchenkreis-Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit sieht ein Kartenspiel in der realen Welt aus - wie es in der Zoom-Welt aussieht, das können Teilnehmende am 28. Januar beim nächsten Treffen „20 Minuten“ erleben.

Wittgenstein Das Programm ist diesmal nicht genauer definiert, Treffpunkt für das Zoom-Meeting ist am Donnerstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr das www.

Nach der erfolgreichen Premiere des Treffens „20 Minuten Weihnachten“ in der Adventszeit lädt das Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit im Wittgensteiner Kirchenkreis jetzt erneut zu „20 Minuten“ ein.

Das Programm ist diesmal nicht genauer definiert, Treffpunkt für das Zoom-Meeting ist am Donnerstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr das Internet. Wer sich bis Mittwoch, 27. Januar, bei Birthe Becker-Betz unter Tel. 0151/2165 7172 oder per E-Mail an beckerbetz@aol.com oder bei Franziska Heß unter Tel. 0160/4947 308 oder per E-Mail an franziska.hess@kk-wi.de anmeldet, bekommt dort alle weiteren notwendigen Informationen.

Quatschen, spielen und vieles mehr

„Wir treffen uns erst 20 Minuten bei Zoom, hören einen kurzen Impuls und wollen zusammen singen. Im Anschluss wechseln wir zu Gather.town. Dort kann sich jeder frei bewegen und entdecken, was wir vorbereitet haben. Quatschen, spielen und vieles mehr!“, lädt Franziska Heß alle Interessierten ein.