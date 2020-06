Kirchengemeinde Erndtebrück: Kinder malen für Senioren

Bewohner des Erndtebrücker AWO-Seniorenzentrums und im Oberndorfer Seniorenstift Elim freuen sich über ungewöhnliche Geschenke.

Erndtebrück. In der evangelischen Kirchengemeinde Erndtebrück war jetzt nicht direkt ein Pfingstwunder nötig, aber schon ein kreativer Umgang mit den technischen Möglichkeiten. Ihre Kindergottesdienste aus Erndtebrück selbst sowie aus Benfe und Schameder hatten nämlich Mädchen und Jungen eingeladen, Engel zu malen.

Am Ende über 40 Engelsbilder

Alle Menschen können immer Schutzengel gebrauchen, gerade jetzt in diesen Zeiten. Diese Kindergottesdienst-Engel hatten aber einen ganz bestimmten Auftrag: Sie sollten im Erndtebrücker AWO-Seniorenzentrum und im Oberndorfer Seniorenstift Elim an die älteren Bewohner verteilt werden.

Nach einem etwas schleppenden Anfang waren es am Ende über 40 Engelsbilder, die bis zum Pfingstfest in der Kirche am Erndtebrücker Kirchplatz und bei den Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen abgegeben wurden. Auch einer der evangelischen Kindergärten in Erndtebrück nutzte die Zeit der Notbetreuung zum Mitmalen. Die Möglichkeit, Farbkopien anzufertigen, ersetzte dann das Pfingstwunder – schließlich wurden für die beiden Senioren-Einrichtungen insgesamt etwa viermal so viele Bilder benötigt, wie es gab.

Und so konnten sich jetzt Pfarrer Jaime Jung, Presbyterin Andrea Bäcker vom Kindergottesdienst Scham­eder und Sabine Menn vom Erndtebrücker Kindergottesdienst mit ausreichend vielen Bildern auf den Weg machen.

Übergabe unter freiem Himmel

Unter freiem Himmel im Garten des Seniorenzentrums an der Erndtebrücker Struthstraße freuten sich mit Einrichtungsleiterin Petra Thomä-Steiner einige der Senioren über den Besuch generell, aber auch über die mitgebrachten Geschenke, also die Engel-Bilder der Kinder. Jaime Jung wandte sich vor der kleinen Übergabe mit ermutigenden Worten an die Senioren. Viele kannte er von den Gottesdiensten, die in normalen Zeiten regelmäßig im Seniorenzentrum stattfinden – derzeit aber nicht, was viele Senioren bedauern. Das wird sich aber ändern, wenn die Zeiten wieder anders sind, und dann, so Petra Thomä-Steiner, werde man zum Dank auch die kleinen Malerinnen und Maler in die Einrichtung einladen.

Dann ging es weiter nach Oberndorf. Das liegt zwar nicht auf Erndtebrücker Gemeindegebiet, aber nur einen Steinwurf von der Edergemeinde entfernt leben natürlich hier ebenfalls Menschen aus den Orten der Erndtebrücker Kirchengemeinde. Andrea Bäcker und Jaime Jung wurden auch hier bei strahlendem Sonnenschein unter freiem Himmel fröhlich in Empfang genommen. Stellvertretend für die Bewohner nahm Sandra Busch-Wick vom Sozialen Dienst im Elim die Gemälde entgegen.

„Ich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt“

Um was es bei dieser Aktion gehen sollte, das hatte die achtjährige Johanna als eine der jungen Künstler ausdrücklich auf ihr Bild geschrieben: „Ich wünsche, dass ihr alle gesund bleibt.“ Sämtliche Kinder-Kunstwerke sind auf der Homepage des evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein zu sehen.