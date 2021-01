Kirche: Bad Laaspher wird neuer Präses im Rheinland

Düsseldorf/Bad Laasphe Dr. Thorsten Latzel wurde mit 113 Stimmen zum neuen Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland gewählt.

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat mit 113 von 190 abgegebenen Stimmen einen neuen Präses gewählt. Der 50-jährige Dr. Thorsten Latzel kommt ursprünglich aus Westfalen - genauer gesagt aus Bad Laasphe. Er ist der jüngere Bruder von der Bad Berleburger Gemeindepfarrerin Claudia Latzel-Binder.

Nach seinem Theologie-Studium an der Marburger Philipps-Universität promovierte er an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 2005 wurde er Oberkirchenrat im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 2013 ist er Direktor der Evangelischen Akademie Frankfurt. Thorsten Latzel wird am 20. März in sein neues Amt eingeführt.