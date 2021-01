Jaime Jung zum Pfarrer in Birkelbach und Erndtebrück gewählt

„Augen zum Himmel, Füße auf der Erde – auch das gehört zu meiner Berufung“, meint Pfarrer Jaime Jung, Vakanzvertreter in Erndtebrück und Birkelbach. Jetzt ist er auf ganz offiziell Gemeindepfarrer in den beiden Gemeinden.

Erndtebrück/Birkelbach Die Presbyterien haben online in Zoom-Sitzungen eine Entscheidung getroffen.

So außergewöhnlich wie pandemie-bedingt die Modalitäten waren, mit denen sich der Erndtebrücker Jaime Jung im Dezember als Bewerber um die beiden 50-Prozent-Pfarrstellen in den Kirchengemeinden Birkelbach und Erndtebrück präsentiert hatte, so anders war jetzt auch die Wahl am Freitagabend.

Vorgestellt hatte sich der gebürtige Brasilianer, der vor etwas mehr als zwei Jahren nach Wittgenstein gekommen ist, zum einen mit dem Lebendigen YouTube-Adventskalender der Erndtebrücker Kirchengemeinde, zum anderen in der Birkelbacher Kirchengemeinde mit einem.

Auch für die Wahl jetzt brauchte man Computer oder Handy. Die dafür notwendigen Presbyteriums-Sitzungen fanden nämlich als Video-Konferenzen statt: Zuerst beschloss das Leitungsgremium der Erndtebrücker Kirchengemeinde in seiner Sitzung einstimmig, dass der 45-Jährige die zu vergebende halbe Pfarrstelle ab Februar ausfüllen möge, dann beschloss das Birkelbacher Presbyterium in seiner Sitzung einstimmig, dass die halbe Pfarrstelle in seiner Kirchengemeinde ab dem nächsten Monat die von Jaime Jung ist.

Bei der anschließenden gemeinsamen Zoom-Sitzung mit Superintendentin Simone Conrad wurden weitere Details besprochen, wobei sich die Presbyterien beider Kirchengemeinden über ihren neuen Gemeindepfarrer Jaime Jung freuten, den die Erndtebrücker ja mittlerweile seit Herbst 2018 kennengelernt haben und die Birkelbacher seit dem vergangenen Herbst kennenlernen.