Info-Tag abgesagt; JHV abgesagt, Gottesdienst Arfeld

Wittgenstein Anstelle eines Info-Tages individuelle Schulbesichtigungen am Städtischen Gymnasium, MGV-Sänger sagen Versammlung ab, Gottesdienst

Individuelle Schulführung

Den Informationstag am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe am Samstag, 16. Januar, muss leider abgesagt werden. Stattdessen bietet die 'Schule eine individuelle Schulbesichtigung mit einem persönlichen Beratungsgespräch an. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin in der Zeit vom 18. bis 29. Januar 2021 auf der Homepage www.gymbala.de oder telefonisch unter 02752/2083-0.Die Anmeldungen für künftige Schülerinnen und Schüler werden in der Zeit vom 15. bis 23. Februar entgegen genommen.

Videoschalte des MGV

In einer als Videokonferenz abgehaltenen Vorstandssitzung kurz vor Weihnachten haben die Verantwortlichen des MGV "Sangeslust" Birkefehl beschlossen, die für Samstag, 09. Januar 2021 vorgesehene Jahreshauptversammlung aufgrund des momentanen Verlaufs der Corona-Pandemie abzusagen. Gemäß den Statuten des Vereins muss die Versammlung einmal in einem Kalenderjahr abgehalten werden, jedoch ohne zeitliche Eingrenzung wann dies genau zu erfolgen hat. Der Vorstand hat sich daher entschieden die Versammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, da ein fixer Termin nach derzeitiger Lage der Dinge nicht sinnvoll erscheint. Man hofft, dass die Be- und Einschränkungen heruntergefahren werden, sobald es die Infektionslage zulässt und man dann wieder zusammenkommen kann. Eine Einladung zum Jahresrückblick verbunden mit Wahlen und Ehrungen ergeht dann mit entsprechendem Vorlauf. Der Vorstand des Chores dankt an allen Mitgliedern - insbsonderen den Aktiven - für die Treue zum Verein in diesen schwierigen Zeiten und schließt daran die besten Wünsche für ein frohes und gesundes Jahr 2021 an.

Gottesdienst in Arfeld

Die Freie evangelische Gemeinde Bad Berleburg-Arfeld, Stedenhofstraße 19,

lädt am Sonntag, 10. Januar, um 10 Uhr zum Gottesdienst

mit Abendmahl ein. Pastor Christoph Maas hält die Predigt zum Thema: "Grundhaltung Barmherzigkeit". Dabei geht er auf die diesjährige Jahreslosung ein. Beim Besuch des Gottesdienstes gelten die üblichen Hygiene- und

Abstandsregeln.