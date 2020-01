Wittgenstein Stiftung hält die Mehrheit

Als der Unternehmer Gert Mayer im Juni 2014 mit 83 Jahre starb, hatte er sein Vermächtnis geregelt. Der Inhaber der Walter Klein GmbH & Co. KG und Vorstand und Mehrheitsaktionär bei der Velberter Erbslöh Aktiengesellschaft legte fest, dass die WKW Gruppe künftig im Besitz einer gemeinnützigen Stiftung liegen solle. Dieses Vermächtnis wurde im Januar 2016 mit der bei der Bezirksregierung in Düsseldorf angemeldeten „Gert und Susanna Mayer Stiftung“ in die Tat umgesetzt.

Die als gemeinnützig anerkannte Stiftung verfolgt ausschließlich mildtätige Zwecke. „Die Erträge werden in erster Linie zur Förderung krebskranker Kinder eingesetzt. Dabei geht es insbesondere darum, die Heilungschancen zu erhöhen, die Versorgung zu verbessern und die Sorgen von Betroffenen und ihren Angehörigen zu mindern“, heißt es dazu auf der Internetseite der WKW Gruppe.

Vermächtnis geregelt

Neben dieser Aufgabe habe es aber auch einen zweiten Vorteil: Das Unternehmen hat keine „Nachfolgeschwierigkeiten“, weil es in den Händen der Stiftung als Mehrheitseigentümer liege.

Gert Mayer wurde 1931 als Sohn eines Besteckherstellers in Solingen geboren. Der Kaufmann arbeitet zunächst im elterlichen Unternehmen, bevor er 1954 nach Wuppertal in die Firma seines Schwiegervaters, die Walter Klein GmbH & Co. KG wechselte. 1962 übernahm Mayer nach dem Tod des Schwiegervaters die Geschäftsführung.

Heute arbeiten in der Gruppe, die Zier- und Funktionsbauteile sowie Dachrelingsysteme fertigt, mehr als 5000 Menschen.