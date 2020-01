Hesselbach diskutiert Zukunft des Freibades

Als Dirk Messerschmidt den Bürgertreff in der Hesselbach eröffnete, wurde schnell klar, das Thema Freibad ist nicht mal eben abzuräumen. Das Bad wird vom SV Oberes Banfetal und Mitgliedern der Dorfgemeinschaft betrieben. Ohne das große ehrenamtliche Engagement aus dem Ort heraus wäre das Freibad wohl nicht zu betreiben. In Hesselbach setzt man auf familienfreundliche Preise und ein entsprechendes Angebot. Damit kann man natürlich keine großen Gewinne machen. Also will genau überlegt sein, wie man Investitionen finanziert.

Über die Jahre haben sich in Hesselbach einige Maßnahmen angesammelt, die man nun angehen will. Am 14. Februar soll es eine weitere Bürgerversammlung zum Thema Freibad im Dorfgemeinschaftshaus geben. Klar ist, die Hesselbacher wollen ihr Freibad erhalten und das langfristig.

Dorfjugend will sich mehr einbringen

Hintergrund Freibad Hesselbach liegt im Durchschnitt Das ehrenamtlich geführte Freibad in Hesselbach führt keine genaue Statistik zu seinen Besucherzahlen. Volker Gerhardt, vorsitzender Geschäftsführer, kann sich jedoch nicht beklagen: „Für uns war es kein Ausnahmesommer wie im vergangenen Jahr. Wir hatten aber 40 bis 50 Badetage mit bis zu 300 Badegästen pro Tag – und damit liegen wir genau in unserem Durchschnitt.“

In der voll besetzten Skihütte wurden alle hellhörig, als Michael Reitz für die Dorfjugend ankündigte, sein Verein wolle sich wieder mehr in die Dorfgemeinschaft einbringen will. „Das ist in der letzten Zeit zu kurz gekommen. Wir müssen nur wissen, was wir machen sollen. Wir brauchen die Aufgaben“, so Reitz. Für diese Ansage erntete die Dorfjugend große Anerkennung von den 44 Anwesenden.

Das Interesse daran, Hesselbach nach vorne zu bringen ist sichtbar da. Offen und ohne Scheu wurde diskutiert. Dazu trägt auch das Format bei, es gibt keinen Vorstand, keine Meinungsführer, auch die Politik hält sich heraus. So können alle auf Augenhöhe diskutieren. Dabei kommen viele Ideen auf den Tisch. So will man sich in der Zukunft noch stärker um Fördermittel bemühen. Geld sei vorhanden, man müsse es aber auch abrufen. Klar ist, die Anträge sind nicht nebenbei gestellt, also müssen sich Interessierte zusammen tun, um die Arbeit zu stemmen.

Fördergelder beantragen

Das Sportstättenprogramm des Landes, LEADER, Dorferneuerung, in Hesselbach will man an die Töpfe heran. Ein Zeichen. dass die Dorfgemeinschaft in Bewegung ist. Vielleicht findet sich in diesem Zug auch eine Lösung für den Svo und seinen Pistenbully. Auch hier will das Dorf zusammenstehen. Der nächste Bürgertreff,der von Bürgern für Bürger ist, findet am 8. Mai wieder in der Skihütte statt.