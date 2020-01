An diesem Abend wurden Adolf Schrenk, Günter Bender und Rudolf Otto noch zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

Hemschlar: Ehrungen für Erfolge und Engagement

Hemschlar. Zur 62. Jahreshauptversammlung des SV Hemschlar 1958 begrüßte der 1. Vorsitzende Helmut Bald die Anwesenden im Schützenheim, darunter auch Königin und Kaiser, sowie die örtliche Feuerwehr und den Ortsvorsteher. In den Berichten wurde über die Tätigkeiten und Ereignisse des vergangen Jahres informiert. Hier stand natürlich der Schießsport im Mittelpunkt.

Auch diesmal kann der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. So konnte man unter anderem fünf Stadtmeister ehren. Außerdem waren zwei Aktive bei den Deutschen Meisterschaften angetreten. Hier konnte sich Ulrike Heinze den 13. Platz in der Disziplin Armbrust und Adolf Schrenk den 136. Platz in der Disziplin LG Auflage sichern. Des Weiteren stellte der Verein im abgelaufenen Jahr drei Kreismeister, zwei Bezirksmeister, einen Landesmeister. Helmut Bald freute sich über die guten Ergebnisse und bedanke sich bei alles aktiven Schützeninnen und Schützen.

Verdienstnadeln überreicht

Damit aber noch nicht genug der Ehrungen. An diesem Abend wurden Adolf Schrenk, Günter Bender und Rudolf Otto noch zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Zudem durfte der Verein im Namen des WSB einige verdiente Mitglieder für langjährige Vorstandsarbeit auszeichnen. So erhielte Eberhardt Treude und Sven Hein die Ehrennadel des WSB, Elke Bender, Günter Bender, Rudolf Otto und Tobias Steinhof durften sich über die goldene Verdienstnadel des WSB freuen.

Dank der guten Jugendarbeit von Rudolf Otto konnte der Verein in den letzten Jahren einige Jugendliche für den Schießsport in Hemschlar begeistern. Der Vorstand hofft, dass dieser Trend anhält.

Im Anschluss an die Versammlung konnten sich die Mitglieder dank der Spende der Königin Claudia Bald stärken und gemütliche Stunden im Schützenheim verbringen.