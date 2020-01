Haushaltsdebatte in Bad Laasphe steht an

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Laasphe ist der wichtigste Tagesordnungspunkt einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung, die für den Donnerstag, 16. Januar, anberaumt ist.

Ab 17.30 Uhr hat die Politik dann Gelegenheit, über die von Kämmerer Manfred Zode und seinem Team zusammengestellten Zahlen zu debattieren. Laut dem aktualisierten Haushaltsplanentwurf hat das Zahlenwerk ein Volumen von rund 33,2 Millionen Euro. Allerdings steht unter dem Strich ein geplantes Defizit von 1,8 Millionen Euro.

Zum Vergleich: In 2019 lag das Minus bei rund 3 Millionen Euro. Haupt-Einnahmeposten sind die Steuern mit 7,7 Millionen Euro sowie Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro – das sind rund 500.000 Euro mehr. Hauptausgabeposten ist die Kreisumlage, die etwa 10,7 Millionen verschlingt – 850.000 Euromehr als noch im Vorjahr. Nach der Vorstellung des Haushaltes in der Ratssitzung vor Weihnachten sind weitere Ausgabeposten gestrichen worden – unter anderem 170.000 Euro für den Neubau von Mobilheimen in der Stockwiese.