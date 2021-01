Gottesdienst, Werkstattgespräch, kath. Gottesdienste, Angeln

Wittgenstein Gottesdienst Ev. Gemeinschaft Raumland, Gottesdienst in Arfeld, Werkstattgespräche zweier Künstlerinnen, kath. Gottesdienste, Angeln

Gottesdienst Ev. Gemeinschaft Raumland

Auch am kommenden Sonntag überträgt die Ev. Gemeinschaft Raumland ihren Gottesdienst um 18 Uhr per Live-Stream. Zu Gast ist Prediger Christoph Nickel vom Gemeinschaftsverband, der seine Botschaft unter der Motto „Glaube nur!?“ gestellt hat. Der Link zur Live-Übertragung ist unter www.gemeinschaft-raumland.de zu finden.

Gottesdienst FeG Arfeld

Die Freie evangelische Gemeinde Bad Berleburg-Arfeld lädt ein zum Gottesdienst am Sonntag, 17. Januar, um 10 Uhr. Martin Wunderlich wird die Predigt halten zum Thema: "Wertvoll oder wertlos - was bleibt?"

Der Gottesdienst findet unter strengen Corona-Hygiene-Regeln statt. Ein Hygienekonzept ist vorhanden.

Werkstattgespräche - Das Material und seine Möglichkeiten

Am heutigen Mittwoch, 13. Januar, wird die Künstlerin Petra Oberhäuser, die ebenso wie die einladende Künstlerin Renate Hahn Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Siegener Künstlerinnen und Künstler (ASK) ist, eine Arbeit präsentieren, die zwei Materialien, Papier und Gummi, zu einem Relief vereinen. Reliefartige Strukturen an einem Gefäß von Renate Hahn stehen mit dieser Arbeit in unmittelbarem Kontrast. Nach telefonischer Anmeldung unter 02752/200331 kann man bis Ende Februar diese Arbeiten bewundern, selbverständlich unter Corona-Bedingungen, d. h. einzeln und mit Mund-Nasen-Maske.

Katholische Gottesdienste in Wittgenstein

Samstag, 16. Januar: 18.30 Uhr Vorabendmesse in Bad Berleburg

Sonntag, 17. Januar: 9 Uhr Hochamt in Erndtebrück

10.30 Uhr Hochamt Bad Laasphe

Dienstag, 19. Januar, 9 Uhr Heilige Messe Bad Berleburg



Mittwoch, 20. Januar, 9.30 Uhr Heilige Messe Bad Laasphe





Donnerstag, 21. Januar, 18.30 Uhr Heilige Messe Erndtebrück





Freitag, 22. Januar, 18.30 Uhr Heilige Messe Bad Berleburg

Angelerlaubnisscheine für 2021

Für die diesjährige Fangperiode vom 15. April bis 15. Oktober werden für

- die Obernautalsperre 2 Erlaubnisscheine und für

- die Breitenbachtalsperre 1 Erlaubnisschein

zum Preis von je 102 € durch den Wasserverband Siegen-Wittgenstein ausgegeben. Kombischeine für die Obernau- und Breitenbachtalsperre kosten 135 €. Interessenten können sich bis 1. März 2021 im Rathaus der Gemeinde Erndtebrück, Talstraße 27, 57339 Erndtebrück, Zimmer 113, Telefon 02753/ 605 -154, oder per E-Mail (info@erndtebrueck.de) melden. Die Bewerber sollen ihren Wohnsitz in der Gemeinde Erndtebrück haben und müssen im Besitz eines gültigen Fischereischeines sein.