Gold für Erndtebrücker Wurstwaren

Erndtebrück. Die Metzgerei Müller aus Erndtebrück hat die Jury überzeugt - mehrfach.

Die Metzgerei Müller aus Erndtebrück kann auch in diesen schwierigen Zeiten mit guten Neuigkeiten punkten: Bei der Qualitätsprüfung „Meisterstücke – Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ wurden alle fünf eingesandten Produkte aus eigener Herstellung mit Gold bewertet. Somit überzeugte die Metzgerei die Juroren beim Fleischwurst-Pokal 2020 unter anderem mit ihrer „Echt Wittgensteiner“ Fleischwurst – und das bereits zum 21. Mal in Folge.

Fast 1000 Wurstwaren getestet

Zusätzlich konnte die Metzgerei Müller bei der Qualitätsprüfung für folgende eingereichte Produkte Auszeichnungen in Gold für sich verbuchen: „Echt Wittgensteiner“ Fleischwurst, Wittgensteiner Pfefferbeißer, Hausmacher Leberwurst, Lachsschinken und Erndtebrücker Gulaschsuppe. Die Prüfung fand in der Ruhrgebietsmetropole Essen statt. Insgesamt wurden fast 1000 Würste und andere Waren aus eigener Herstellung der teilnehmenden handwerklichen Fleischereien bewertet.

Adalbert Wolf, Landesinnungsmeister des Fleischerverbands Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Prüfungskommission der „Meisterstücke“: „Gerade in der aktuellen Lage mit großen Einschränkungen für uns alle kommt dem Fleischerhandwerk eine wichtige Aufgabe bei der Versorgung der Bevölkerung zu. Unsere lokale Verbundenheit mit örtlichen Erzeugern ist dabei ein Trumpf. Wir sind auf keine Fleischlieferungen von weit her angewiesen. Mit dem hervorragenden Ergebnis, dass die Teilnehmer erzielen konnten – knapp 90 Prozent wurden mit Gold ausgezeichnet – zeigt sich, dass die handwerklichen Fleischer auch in dieser herausfordernden Zeit ihren Kunden hervorragende regionale Qualität anbieten – ohne Kompromisse.

Weitere Informationen gibt es bei Burkhard Müller, Hauptmühle 11, 57339 Erndtebrück, oder unter .