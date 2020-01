Girkhausen. Der Schützenverein Girkhausen will im laufenden Schützenjahr zahlreiche Veranstaltungen besuchen.

Girkhäuser Schützen ehren ihre langjährigen Mitglieder

Der Schützenverein Girkhausen 1928 veranstaltete im nunmehr 91. Vereinsjahr seine Jahreshauptversammlung in der Girkhäuser Schützenhalle.

Die Neuwahlen erbrachten folgende Ergebnisse: 1. Kassierer Manuel Kümmel, 2. Schriftführer Christoph Nowack, 1. Fähnrich Benjamin Bald und 2. Fahnenoffizier Sven Penzin wurden einstimmig wiedergewählt. Neuer 1. Königsoffizier ist Rainer Dickel, Damenwartin ist und bleibt Lieselotte Dickel. Bei den Ersatzwahlen wurden einstimmig Matthias Müller zum 2. Königsoffizier und Ralf Klose zum Kassenprüfer gewählt.

Die Jubilare und Geehrten des Girkhäuser Schützenvereins trafen sich am vergangenen Samstag zur Jahreshauptversammlung und bekamen in diesem Zug ihre Urkunden überreicht. Foto: Privat

Der Vorstand konnte folgende Schützen für langjährige Mitgliedschaft ehren:

65 Jahre: Fritz Krämer

60 Jahre: Willi Geppert

50 Jahre: Klaus Dickel, Hans Joachim Dienst, Karl Berndt Lückel und Horst Saßmannshausen.

40 Jahre: Lieselotte Dickel, Elisabeth Geier, Friedhelm Hetzler, Karin Kümmel, Harry Lauber, Gudrun Lauber, Hildegard Lauber, Karola Müller, Rolf Eberhard Pfeil, Marianne Saßmannshausen, Rolf Treude, Werner Verfürth und Stephan Wandel.

25 Jahre: Timo Florin, Tina Grauel, Ute Grundmann, Dominique Koritkowski, Lars Krämer, Matthias Müller, Heiko Mützelburg und Marco Ostermann.

Bei den Vereins-Ehrungen erhielten folgende Mitglieder Auszeichnungen: Die Silberne Verdienst-Medaille ging an Benjamin Bald, Miriam Bald und Imke Dickel; die Goldene Verdienst-Medaille erhielt Roland Dickel und die Ehrenmedaille wurde an Peter Lauber überreicht.

Der Schützenverein Girkhausen will im laufenden Schützenjahr zahlreiche Veranstaltungen besuchen: das Frühjahrskonzert des Musikzuges Netphen, das Jungschützenfest in Berghausen, das Jungschützenfest in Bad Berleburg, das Schützenfest in Wemlighausen, das Schützenfest Neuastenberg und das Schützenfest in Wingeshausen. Das eigene Programm der Girkhäuser startet am 14. März mit dem Erlebnisschießen, gefolgt vom Osterball am 12. April. Das Maibaumaufstellen findet am 30. April statt, das Schützenfest wird vom 7. bis zum 9. August gefeiert. Am 5. September begehen die Schützen den Seniorentag mit Vogelschießen. Am 7. und 8. November finden die Vereinsmeisterschaften statt. Die Nikolausfeier steigt am 6. Dezember an der Drehkoite.