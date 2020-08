Gesundheitssport: Erste Biketour durch Wittgensteins Wälder

Der noch jungen Verein „Gesundheitssport Wittgenstein 2019 e. V.“ plant seine erste Outdoor-Aktivität – und liegt damit voll im Trend.

Bad Berleburg. Der Verein „Gesundheitssport Wittgenstein 2019 e. V.“ plant eine Mountainbike-Tour durch die Wittgensteiner Wälder. Damit folgt er dem aktuellen Trend zu Outdoor-Aktivitäten. „Wittgenstein bietet sehr vielfältige Streckenprofile, sodass jeder auf seine Kosten kommt“, so Daniela Marburger, 1. Vorsitzende des Vereins. Sie wird zusammen mit Holger Eisele, erfolgreicher Ultraläufer und leidenschaftlicher Mountainbiker, die erste Tour des Vereins dieser Art leiten.

Stattfinden soll das erste Event am Samstag, 29. August. Treffpunkt ist dann um 14 Uhr der Rewe-Parkplatz in Bad Berleburg. Nach einer kleinen Einweisung samt Materialprüfung führt die geplante Route über Raumland weiter in Richtung Aue-Wingeshausen und dann über ein Stück Rothaarsteig wieder nach Bad Berleburg zurück, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein gemütlicher Ausklang im Landhaus Wittgenstein erwartet.

Auch E-Bikes willkommen

Das Angebot richtet sich an alle, die Spaß am Mountainbike fahren haben und gern die Wälder um Bad Berleburg erkunden möchten. Der Schwierigkeitsgrad für die erste Tour soll auf einem mittleren Niveau gehalten werden. Technisches Können ist keine Voraussetzung, ein gewisses Maß an Ausdauer und sportlicher Vorerfahrung sollte jedoch vorhanden sein. Auch E-Bikes sind willkommen, doch wird sich die Gruppe am Tempo der „normalen“ Bikes orientieren.

„Wir möchten zunächst schauen, wie groß das Interesse ist, um dann später Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Kurse anzubieten“, sagt Holger Eisele. „Es gibt sicher viele begeisterte Outdoor-Sportler in der Region. Vielleicht findet sich ja eine nette Truppe.“

Alle Informationen zur geplanten Strecke, zu nötigen Infektionsschutz-Maßnahmen sowie zu Preisen und Teilnahmebedingungen finden Interessierte im Internet unter www.gesundheitssport-wittgenstein.de. Die Anmeldung erfolgt per Mail an kontakt@gesundheitssport-wittgenstein.de oder telefonisch unter Tel. 0151/2571 2310.