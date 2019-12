Siegen-Wittgenstein. Siegen-Wittgenstein und Marburg-Biedenkopf wollen eine gemeinsame Modellregion für ein einheitliches Ticket werden.

Gemeinsame Sache für ein 365-Euro-ÖPNV-Ticket

Die Kreise Siegen-Wittgenstein und Marburg-Biedenkopf wollen gemeinsam eine Modellregion für die Einführung eines 365-Euro-ÖPNV-Tickets werden. Das schlagen Landrätin Kirsten Fründt und Landrat Andreas Müller vor und möchten eine gemeinsame Bewerbung auf den Weg bringen.

„Unsere Bewerbung hat viele Alleinstellungsmerkmale, die andere Regionen nicht aufweisen können“, sind sich die beiden Landräte einig: „Zwei benachbarte Kreise mit zwei Universitätsstädten in zwei Bundesländern und zwei Verkehrsverbünden, mit vielen direkten Verkehrsbeziehungen und vielfältigen ÖPNV-Verbindungen – das gibt es so wohl kaum noch an einer zweiten Stelle in Deutschland. Und wir sind eine ländliche Region mit über 500.000 Einwohnern.“

Schon jetzt arbeiten beide Kreise daran, ihre Verkehrsbeziehungen auszubauen. Unter anderem wird die Bahnstrecke von Siegen über Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrück und Bad Laasphe nach Biedenkopf, Cölbe und Marburg aufgewertet.

Weitere Alternative zum Auto

„Unser Ziel ist es, die durchgehenden Verbindungen Schritt für Schritt auszuweiten und damit eine weitere Alternative zum Auto zu schaffen. Denn gerade zwischen Siegen und Marburg fehlen leistungsfähige Straßen“, erläutert Andreas Müller.

Für Kirsten Fründt ist diese Bahnstrecke ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, warum die gemeinsame Modellregion Sinn macht: „Bisher ist es nicht sehr preiswert, wenn man z.B. mit dem Zug von Erndtebrück nach Marburg fahren möchte. Das liegt daran, dass beide Kreise in unterschiedlichen Verkehrsverbünden liegen. Mit einem gemeinsamen 365-Euro-Ticket wird es dann aber konkurrenzlos günstig sein.“

Kirsten Fründt und Andreas Müller bringen es noch einmal so auf den Punkt: „Bei uns kann man wirklich testen, welche Mobilisierungswirkung für den ÖPNV ein 365-Euro-Ticket in einer ländlichen Region haben kann. Wir werden bei der Bundesregierung intensiv dafür werben, dass sie zur gleichen Einschätzung kommt!“