Gedruckt, online und nun auch als blätterbare PDF

Bad Laasphe. Ab sofort finden Gäste und Besucher der Stadt Bad Laasphe das beliebte Gastgeberverzeichnis von 2020 bei der TKS Bad Laasphe. Doch nicht nur die Printversion überzeugt den Besucher, sondern auch ein blätterbares PDF sowie eine Variante zum Download warten auf der Website http://www.tourismus-badlaasphe.de/service/prospekte-zum-download.html darauf angeklickt zu werden. So kann man auch aus der Ferne das Gastgeberverzeichnis lesen und den nächsten Aufenthalt in Bad Laasphe planen.

Ferner werden die Gastgeber digitalisiert und finden sich über Outdooractive.com über verschiedene Schlagworte wieder, sodass eine höhere Reichweite des gesamten Angebotes in Bad Laasphe erreicht wird.

Unterkünfte in Tabellenform

Im Gastgeberverzeichnis 2020 von Bad Laasphe finden sich in übersichtlicher Tabellenstruktur alle Unterkünfte unserer Stadt wieder. Unterteilt in die vier verschiedenen Kategorien „Hotels und Gasthöfe“, „Pensionen und Privatzimmer“, „Apartments, Ferienhäuser und Ferienwohnungen“ sowie „Campingplätze und Wohnmobilplätze“ hoffen wir, jeden Gast zufrieden stellen zu können. Drei zusätzlich vorgefertigte Pauschalen mit unterschiedlich inkludierten Leistungen wie Wandern, Wellness oder Kulinarik ersparen langes Planen.

Gastronomie und Einkaufen

Zusätzlich neu in 2020 finden die Gäste unter der Rubrik „Einkaufen Genießen“ einen Überblick über die Gastronomie der Lahnstadt sowie die Einkaufs- und Shoppingmöglichkeiten, von der Bäckerei über den Buchladen bis hin zum Kino werden alle Branchen dargestellt. So lässt sich der Aufenthalt in der Lahnstadt schon im Voraus bestens planen.

Stadtplan

Die ausklappbare Übersichtskarte von Bad Laasphe und seinen Dörfern sowie der Stadtplan sorgen für Orientierung am Urlaubsort.