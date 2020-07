Gasleck: Berleburger Supermarkt dankt für schnelle Hilfe

Bad Berleburg. Was Volker Treude herausstellt, ist die unkomplizierte Hilfe bei der Schadensbeseitigung in gleich zwei Unglücksfällen.

„Das war nicht selbstverständlich“, sagt REWE-marktleiter Volker Treude. Er bedankt sich für die unkonventionelle und schnelle Hilfe bei der Beseitigung zweier großer Probleme direkt vor der Tür seines Marktes. Sein Dank gilt den Mitarbeitern des wittgensteiner Bauunternehmens Bergebau, der Energieversorger Westnetz und das Technische Hilfswerk.



Erst Stromausfall dann Gasleck

Am Donnerstag vergangener Woche hatte eine auswärtige Baufirma ein Stromkabel durchtrennt und am Montag dieser Woche traf das gleiche Unternehmen bei Spühlbohrungen auch noch eine große Gasleitung. „Das ist Pech, das kann passieren“, macht Volker Treude deutlich und verwies auf den Nordknoten vor der Haustür in dem jede Menge Versorgungsleitungen liegen.

Unbürokratische Lösung

Was Treude aber herausstellt, sei die unkomplizierte Hilfe bei der Schadensbeseitigung in den beiden Unglücksfällen. Speziell nach dem Gasleck hatten die Bauarbeiter der Firma Bergebau zusammen mit einer Rohrleitungsfirma und dem Energieversorger Westnetz bis tief in die Nacht gearbeitet. Um das bei bestem Licht tun zu können hatte Heiner Lückel von Bergebau das THW zur Hilfe gerufen, die ihre starken „Power-Moons“ aufstellten und die Nacht zum tag machten. „Hier auf dem Dorf klappt so etwas auf dem kleinen Dienstweg“, berichtet Lückel. Auch weitere Mitarbeiter seines Unternehmens hatten sofort spontan Hilfe angeboten und geholfen.

Schnelle Evakuierung

Dank gebührt laut Volker Treude aber auch der Feuerwehr, der Polizei, der Stadtverwaltung, die mit dem Beigeordneten Volker Sonneborn und Tiefbauamtsleiter Wolfgang Grund sowie dem Ordnungsamt die Sicherungsmaßnahmen und auch die Reparaturarbeiten unterstützt habe. Nicht zuletzt dankte er auch seiner Marktleiterin Kerstin Drauschke und Mitarbeiter Hermann Saßmannshausen. Beiden hatten den Markt bei dem Gasleck schnell und unkompliziert evakuiert und Kunden und Beschäftigte in Sicherheit gebracht.