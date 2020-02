Der „Tag des jungen Gastgewerbes“ findet am Montag, 17. Februar, von 10.30 bis 15.30 Uhr im Landhotel Doerr statt.

Das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche der achten Klasse, das an die Potenzialanalyse anknüpft, die die Schulen in diesem Jahrgang anbieten. Aber auch ältere Schüler sind laut Martin herzlich willkommen.