Erndtebrück/Bad Laasphe. Obere Lahntalbahn: Fahrt ohne Umstieg von Marburg über Bad Laasphe und Erndtebrück nach Siegen ab 21. Dezember immer zweimal samstags möglich.

Freie Fahrt mit der Oberen Lahntalbahn

Eine Fahrt direkt und ohne Umstieg vom hessischen Marburg über Bad Laasphe und Erndtebrück in die Kreisstadt Siegen und weiter nach Betzdorf – am kommenden Samstag, 21. Dezember, wird das erstmals wieder mit der Oberen Lahntalbahn (RB 94) Realität. Die RB 94 wird mit zwei Fahrtenpaaren an Samstagen von Marburg kommend um 9.59 Uhr und 15.59 Uhr ab Erndtebrück über Siegen bis nach Betzdorf und in Gegenrichtung um 12.35 Uhr und 18.35 Uhr ab Betzdorf über Siegen bis Erndtebrück und weiter nach Marburg verlängert.

Die Idee, nach 37 Jahren die beiden Universitätsstädte Siegen und Marburg wieder direkt im Personennahverkehr auf der Schiene zu verbinden, sei zusammen mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Landkreis Marburg-Biedenkopf entwickelt worden, so die Deutsche Bahn in Essen. Nach Zustimmung der beteiligten Bahnunternehmen folge nun die Realisierung der Idee im Rahmen eines Markt-Tests. Dieser habe zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren.

Verdichtung zum Stundentakt

Ziel des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) ist es laut Bahn, die Verbindung Marburg (Lahn) – Bad Laasphe – Erndtebrück – Siegen für die Fahrgäste stündlich umsteigefrei anzubieten. In einem ersten Schritt soll in den nächsten Jahren das zweistündliche Angebot zwischen Erndtebrück und Bad Laasphe zu einem Stundentakt verdichtet werden. Damit wird dann auch die Anzahl der Direktverbindungen zwischen Siegen und Marburg erhöht.

In einem weiteren Schritt solle dann ein sogenanntes Flügelungskonzept eingerichtet werden, so die Bahn weiter, um stündliche Direktverbindungen zwischen Siegen und Bad Berleburg anzubieten. Zur Umsetzung des Konzeptes sind Infrastrukturmaßnahmen sowohl auf der RB 94 als auch auf der RB 93 (Rothaarbahn) erforderlich.

„Wir arbeiten derzeit daran, hierfür die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Joachim Kuhn, Leiter der Kurhessenbahn. „Neben der Schienen-Infrastruktur und dem Fahrplan müssen bei der Planung auch finanzielle Aspekte berücksichtigt werden.“ Der notwendige infrastrukturelle Aufwand stellt den großen Teil der zu bewältigenden Maßnahmen dar. Dazu gehören der Neubau des ehemaligen Kreuzungsbahnhofs Saßmannshausen und der Bau einer neuen Weichenverbindung sowie einer Flügelungsanlage im Bahnhof Erndtebrück und Geschwindigkeitserhöhungen im Abschnitt Erndtebrück – Bad Berleburg.

Geschätzte Kosten: 6 Millionen Euro

Aktuell werden die Kosten der In­frastruktur-Erweiterung auf etwa sechs Millionen Euro geschätzt. Die Umsetzung des Konzeptes ist nach Bahn-Angaben derzeit für Dezember 2027 geplant.

Für Günter Padt aus Siegen, Geschäftsführendes Mitglied der NWL-Geschäftsleitung, ist die Entwicklung klar: „Betrachtet man das Gesamtvorhaben, so geht von der Durchbindung der RB 94 zwischen Marburg und Siegen bis Betzdorf natürlich eine besondere Signalwirkung aus. Es ist das Startsignal für eine zukunftsweisende Verbindung, die wir weiter ausbauen wollen.“

Aktuelle Infos zum Fahrplan im Internet: www.nwl-info.de