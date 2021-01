In den Fitnessstudios herrscht gähnende Leere wegen des Lockdowns. Fitnessprogramm haben trotzdem Konjunktur - vor allem online.

Das sagen die Krankenkassen Fitness: Was der Lockdown für unsere Guten Vorsätze bedeutet

Siegen-Wittgenstein Wenn die Studios zu haben sind die Onlienangebote besonders gefragt. Wie die Entwicklung aussieht beschreiben DAK und AOK.

Der Sportverein ist im Lockdown, das geschlossen, der Weg zur Arbeit kurz - Homeoffice. Die Bedingungen, fit zu bleiben, denkbar schlecht. Krankenkassen erleben deshalb einen Run auf ihre Online-Angebote.

"Unsere Online-Coachings werden sehr gut angenommen", sagt Dirk Heppe, Leiter der Kundenberatung der DAK-Gesundheit in Siegen. Die Angebote habe es schon vor der Pandemie gegeben, würden aber derzeit stärker nachgefragt. Die Kurse sind für DAK-Kunden kostenlos und einfach zu Hause durchzuführen. "Alles was man braucht ist ein PC", so Heppe.

Nicht anders ist das bei der AOK Nordwest. Serviceregionsleiter Dirk Schneider: Online-Angebote würden vermehrt in Anspruch genommen. Die Krankenkasse steht auch für das erste Halbjahr 2021 mit neuen Kursen in den Startlöchern – im Kreis Siegen-Wittgenstein werden 15 Online-Angebote rund um Bewegung, Entspannung und Ernährung gemacht. Rückencoaching, Ernährungs- und Vitalitätstraining von CyberFitness gehören dazu. „Die internetbasierten Programme bieten 100 Prozent Flexibilität und in Corona-Zeiten die notwendige Sicherheit, weil sie zu Hause durchgeführt werden können.“ Neu im Programm ist der Online-Vortrag „Der Weg zum neuen Körpergefühl“. Infos gibt es dazu unter www.livecoaching.com. Benötigt wird ein PC und ein Headset – und schon kann’s losgehen. Das Angebot ist für AOK-Kunden kostenfrei.

Dirk Heppe von der DAK: "15 bis 30 Minuten Training am Tag sind schon ausreichend." Es gibt Rückenkurse, Anti-Stress-Training bis hin zum Beckenbodentraining. "Trainiert werden kann individuell, es gibt keine Zeitvorgaben", so Heppe weiter. Für DAK-Versicherte sind die Angebote kostenlos.

Und wie hält sich der DAK-Mann selber fit? Eigentlich ist er Handballtrainer des Oberligisten SSV Nümbrecht. Im Lockdown setze er auf Laufen und Radfahren. So geht es auch.

Die Kurse der DAK sind abrufbar: www.dak.de/dakonlinecoaching. Auswahl: Relax@Fit - Gesunde Einstellung: Stress bewältigen; Antistress-Coaching; Ernährungs-Coaching; NichtraucherHeld3en; Beckenbodentraining per App.

Das neue Kursprogramm der AOK: www.aok.de/nw. Auswahl: Der innere Schweinehund 2.0