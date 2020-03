Fischelbach: Junges Tandem übernimmt die Heimatverein

Karl-Heinz Lehmann wird nach 18 Jahren als Vorsitzender verabschiedet und übergibt die Vereinsführung in neue Hände.

Fischelbach. Was in politischen Gremien teilweise gelingt, oft aber noch Wunschvorstellung bleibt, schafften die Fischelbacher Heimatfreunde und -freundinnen am Samstag auf ihrer Jahreshauptversammlung. Sie wählten mit Nikolaj Schäfer und Silvana Dunkel ein junges Tandem an die Spitze und erreichten damit einen Generationswechsel in der Vereinsführung.

Zuvor verabschiedeten sie ihren seit Gründung des Vereins im Jahre 2002 amtierenden Vorsitzenden, Karl-Heinz Lehmann, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierte.

Er erfuhr eine ausgiebige Würdigung seiner 18-jährigen Amtszeit durch die Darstellung ihrer wichtigsten Stationen. Die begann mit der Umgestaltung des Dorfgemeinschaftsraumes und der später sanierten Turnhalle im ehemaligen Schulgebäude. Dort führte die zwischenzeitlich gegründete Theatergruppe ihre Vorstellungen auf. In unregelmäßigen Abständen folgten „Tage der Heimat“, Dorfreinigungen, die Teilnahme an Veranstaltungen befreundeter Vereine und Kaffee-Nachmittage mit Vorträgen. Regelmäßig beteiligt sich der Verein am Weihnachtsmarkt des Dorfes und installiert alljährlich im Ortskern eine Weihnachtsbeleuchtung. In jüngster Zeit wurden ein Vereinsemblem entwickelt, zwei IKEK-Projekte ausgearbeitet und die Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum DGR auf den Weg gebracht. Der Versammlungsleiter Arthur Knoche ernannte Lehmann zum Ehrenvorsitzenden und ließ ihm eine Urkunde und ein Präsent überreichen.

Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorstand wurde auch Stefanie Schneider verabschiedet, die aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidieren wollte. Auch sie wurde für ihr Engagement geehrt und mit einem Präsent bedacht.

Wahlen

Neben der Wahl von Nikolaj Schäfer zum neuen 1. Vorsitzenden und Silvana Dunkel zur neuen 2. Vorsitzenden wurde Birgit Popp als 2. Schriftführerin wiedergewählt, 1. Rechnungsführerin bleibt Gudrun Reuter, neuer 2. Rechnungsführer ist Jörn Reuter, und als Beisitzer wiedergewählt wurde Matthias Herrmann, neuer Kassenprüfer ist Jochen Schmidt.

Geplante Veranstaltungen

Auf dem Terminkalender für 2020 stehen bereits folgende Veranstaltungen:

29. März: Kaffeetrinken im Frühling im Dorfgemeinschaftsraum.

Im Mai: Exkursion zur Grube Gonderbach mit Teja Radenbach, dem Mitautor des Buches „ Bergbau in Wittgenstein“.

25. Oktober: Kaffeetrinken im Herbst im Dorfgemeinschaftsraum.

In der Versammlung wurde auch über den aktuellen Sachstand der IKEK-Projekte des Vereins informiert. In der anschließenden Diskussion wurden die Vorstellungen zum „Bewegungspark am Meisekippel“ ausgetauscht und weitergeführt. Für dieses Projekt sollen zunächst die Planungen für ein Mehrzweckgebäude abgeschlossen und die Beantragung von Fördermitteln beim RP bis zum 30. September auf den Weg gebracht werden.