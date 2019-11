Der Geschäftsbetrieb der Firma Beuter Kunststofftechnik GmbH wird mit Wirkung zum 1. Dezember an die Firma Kai Plastics GmbH & Co. KG mit Sitz in Troisdorf verkauft. Das wurde den insgesamt 43 Beschäftigten am Standort Berghausen bei einer Betriebsratssitzung am Mittwoch offiziell mitgeteilt. Für die Mitarbeiter soll sich laut Ingrid Kaiser-Beuter, Assistentin der Geschäftsleitung, aber nichts ändern: „Sie werden zu den gleichen Konditionen weiterbeschäftigt, der neue Arbeitgeber übernimmt auch die bisherigen Regelungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Im Grunde wird nur ein neuer Name auf den Gehaltsabrechnungen stehen.“

Die Gründe

Die Gespräche zu dem geplanten Verkauf seien bereits seit Mitte vergangenen Jahres im Gange gewesen, so Kaiser-Beuter. „Das hatte und hat keine finanziellen, sondern strategische Gründe. Für uns war entscheidend, dass mit dem Verkauf des im Jahr 1955 gegründeten Familienunternehmens nun frühzeitig eine Nachfolgeregelung getroffen ist.“ Die zwei Söhne des Familienunternehmens hatten nämlich angegeben, das Geschäft nicht zu übernehmen. „Durch den Verkauf an die Kai Plastics Gruppe werden die Arbeitsplätze also langfristig gesichert“, erklärt Kaiser-Beuter.

Nachdem 2017 die Trennung der Firma Gustav Beuter GmbH in Berghausen und der Firma M. u. F. Beuter GmbH in Alertshausen – jetziger Firmenverbund HKT-Beuter, KST-Beuter und LVT-Beuter mit dem Geschäftsführer Michael Beuter – erfolgte, führte Frank Beuter das Unternehmen Beuter Kunststofftechnik GmbH erfolgreich während der vergangenen zwei Jahre als alleiniger Geschäftsführer. In dieser Zeit entstand ein Kontakt zur Kai Capital Management Holding mit Sitz in Düsseldorf. Über diese Holding ergab sich schließlich die Verbindung zur Firma Kai Plastics.

Die Umstrukturierung

Als neuer Geschäftsführer wird in Zukunft Christoph Schwinning fungieren, unter dessen Führung bereits mehrere Firmen der Kai Plastics Gruppe stehen. Der vormalige Geschäftsführende Gesellschafter Frank Beuter wird dann als Technischer Leiter für die gesamte Kai Plastics Gruppe tätig sein, die neben dem Standort in Berghausen noch folgende vier Standorte umfasst, von denen jeder auf ein Bereich spezialisiert ist:

Kai Plastics Hada GmbH & Co. KG in Troisdorf: Der Geschäftsfokus liegt hier auf Kunststoffspritzgussteile für unterschiedliche Branchen, wie Automotive, Elektro- und Medizintechnik.

Kai Plastics Tropen GmbH in Lüdenscheid: Das Werk ist spezialisiert auf Kunststoffspritzgussteile in großen und kleinen Serien, Baugruppenmontage und Sondermaschinenbau.

Kai Plastics Frohn GmbH in Niederkassel: Hier liegt der Fokus auf Präzisions-Kunststoffteilen.

Axmann GmbH in Köln: Hier werden in erster Linie Spritzwerkzeuge hergestellt.

In Berghausen werden vor allem Dübel, Schrauben, Muttern und Sonderteile mit Innen- und/oder Außengewinde sowie technische Kunststoffteile hergestellt und ein eigener Werkzeug- und Formenbau unterhalten.

Der Ausblick

„Mit der neuen Zugehörigkeit zur Gruppe wird unser Unternehmen flexibler, so dass wir zum Beispiel mehr Rohstoffe ankaufen können“, meint Kaiser-Beuter. Die Kai Plastics Gruppe stehe auch Investitionen am Standort Berghausen offen gegenüber, wobei zurzeit nichts Konkretes geplant sei. Die mittelständische Firma unter neuer Geschäftsführung sei jedenfalls zukunftsorientiert, so Kaiser-Beuter. „Akut suchen wir noch ausgebildete Produktionshelfer und einen Auszubildenden als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik.“

>>> VON MEDIZINTECHNIK BIS LUFT- UND RAUMFAHRT