Verkehrsunfall Feudingen: Senior am Sasselberg angefahren und verletzt

Feudingen Der 86-Jährige musste ins Krankenhaus. Dem 21-jährigen Unfallverursacher entzog die Polizei nach positivem Drogentest den Führerschein.

In Feudingen ist ein 86-jähriger Mann von einem Sprinter angefahren worden.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 21-jährige Fahrer am Dienstagmittag beim Rückwärtsfahren übersehen, dass der Senior im Bereich "Am Sasselberg" die Straße überqueren wollte. Der ältere Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Rettungshubschrauber war vor Ort.

Sprinter-Fahrer musste mit zur Wache

+++ Verpassen Sie keine Nachricht mehr aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter aus Wittgenstein an. +++

Ein Drogentest beim Fahrer des Sprinters verlief positiv. Ihm wurde auf der Wache Bad Berleburg eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher.