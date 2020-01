Erndtebrück. An Silvester hat es in einer Küche in Erndtebrück gebrannt. Ein 58-Jähriger hatte Essen zubereitet und vergessen, den Herd auszuschalten.

Essen auf Herd vergessen: Küche brennt in Erndtebrück

Ein Brand in einen Mehrfamilienhaus in der Ulrich-von-Hutten-Straße in Erndtebrück wurde an Silvester gegen 20.15 Uhr bei Feuerwehr und Polizei gemeldet. Ein 58-Jähriger hatte in der Küche auf dem Herd Essen zubereitet und vergessen, den Herd wieder auszuschalten.

Dadurch geriet die Kücheneinrichtung in Brand. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 20.000 Euro. Der 58-Jährige und ein 36-jähriger Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.