Erste Ideen der Senioren in Erndtebrück aufgegriffen

Erndtebrück. Der Ideenaustausch trägt erste Früchte. Im Dezember 2019 hatten die Seniorinnen und Senioren zusammen mit Rabea Boos vom Quartiersmanagement der AWO die Möglichkeit, sich mit Fragen und Gedanken an Bürgermeister Henning Gronau zu wenden. Thematisiert wurden vor allem die Sitzgelegenheiten im Gemeindegebiet: Die Möglichkeit sich nach längeren Fußwegen auszuruhen und zu pausieren, würde dazu beitragen, dass sich die Seniorinnen und Senioren freier in der Gemeinde bewegen könnten. Henning Gronau befürwortete diesen Vorschlag der Bürgerinnen und Bürger.

Die Seniorinnen und Senioren konnten Vorschläge machen, an welchen Ecken in Erndtebrück ihnen Bänke besonders wichtig erscheinen. Bereits drei Bänke wurden im Gemeindegebiet aufgestellt:

Bei der Volksbank,

an der Weiherstraße und

am Hachenberg.

Und die neuen Bänke sind bereits schon in den ersten Tagen sehr begehrt bei den Erndtebrückerinnen und Erndtebrückern. „Es freut mich sehr, dass durch den Austausch mit den Seniorinnen und Senioren ein so passender Platz für die Ruhebank gefunden werden konnte. Dies zeigt, dass auch kleine Veränderungen dazu beitragen, dass unser schöner Ortskern weiter belebt wird.“ so Bürgermeister Henning Gronau.

Weiterer Wunsch umgesetzt

Auf den erfolgreich umgesetzten Wunsch der Ruhebänke folgten noch weitere Anmerkungen der Senioren, die sich teilweise ebenfalls positiv entwickelt haben. So wurde der Wunsch nach einem Bioladen mit regionalen Produkten laut. Seit Anfang April 2020 hat im ehemaligen Frischelädchen hinter der Erndtebrücker Sparkassenfiliale ein eben solches Geschäft eröffnet. Hier verkauft Eigentümer Manuel Drack in seiner „Früchtewelt" frisches Obst und Gemüse, in Zeiten von Corona sogar mit Lieferservice.