Stetige Umrüstung der Beleuchtung in Schulen und Sporthallen sowie an den Straßen auf stromsparende LED-Technik, Un­terstützung mehrerer Bürger-Initiativen im Bereich Ökologie und Nachhaltigkeit, Projekte wie das Biomasse-Kraftwerk in Schameder oder die Stromgewinnung an der Womelsdorfer Mühle aus Wasserkraft – „die Gemeinde Erndtebrück hat sich im Bereich Klimaschutz in den vergangenen Jahren stark entwickelt“.

Das geht aus einem vierseitigen „Umweltbericht“ hervor, den die Gemeindeverwaltung am Montag den Politikern im Umweltausschuss vorgelegt hat. Damit reagiert die Verwaltung auch auf eine Anfrage der FDP-Fraktion zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts, das der Kreis Siegen-Wittgenstein mit allen drei Wittgensteiner Kommunen bereits im Mai 2014 vereinbart habe.

Appell: Weitere Projekte benennen

Bürgermeister Henning Gronau räumte ein, dass der Bericht „schon länger geplant gewesen“ sei. Er sei ein wichtiger Beitrag in Sachen Klimaschutz-Konzeption und solle in Zukunft noch „wachsen“. Deshalb appellierte Gronau an Politik und Öffentlichkeit, weitere Projekte aus der Edergemeinde zum Thema zu benennen.

Für die Aufgabe des Klimaschutz-Beauftragten gibt es übrigens im Erndtebrücker Rathaus eine Zwölf-Prozent-Stelle – im Klartext: Ein Mitarbeiter befasse sich unter anderem mit dem Thema, erläutert der Bürgermeister. Ob das ausreiche, um die Anforderungen des Konzepts zu erfüllen, wollte Detlev Rath (FDP) im Ausschuss wissen. Insgesamt geschehe in diesem Bereich deutlich mehr, betonte Gronau, dem das Thema auch selbst sehr am Herzen liegt.