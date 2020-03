Die Wanderfreunde der SGV-Abteilung Erndtebrück trafen sich am Samstagabend zur Jahreshauptversammlung. Begrüßt wurden alle Teilnehmer von der ersten Vorsitzenden Ingrid Burkert, ganz unkonventionell mit einer Schiffsglocke.

Rückblick

„Kaum hat ein Jahr angefangen, so ist es auch schon wieder vorbei“, fing die erste Vorsitzende ihren Bericht an. Die Mitglieder nahmen über das Jahr an zahlreichen Wanderungen teil und lernten so viele neue Orte kennen. Ein Höhepunkt des Jahres war die Sternwanderung anlässlich der 700-Jahr-Feier in Schameder – eine Erfahrung, die die SGVler nicht vergessen werden. Außerdem fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal der Freiluft-Gottesdienst in der vereinseigenen Hütte statt, wobei gleich zwei Kinder getauft wurden.

Bei den Wanderungen kam es am 10. August zu einem sehr wichtigen Termin der SGV Abteilung Erndtebrück: Sie feierten auf dem Gickelsberg mit einigen geladenen Gästen der anderen SGV Abteilungen. Mit Speisen, Getränken und musikalischer Untermalung von dem „Bayer-Duo“ aus Holthausen wurde der große Tag gebührend gefeiert. Der Abschluss der Hüttenveranstaltungen fand unter dem Motto „Bayrischer Hüttenabend“ mit traditionellem Eisbein, Sauerkraut und Bratkartoffeln statt. Der Bilderabend, geplant von Ulrike Heesen, verleitete alle Teilnehmer dazu nochmal „In Erinnerungen zu schwelgen“ berichtete Ingrid Burkert.

Berichte der Fachwarte

Wanderwart Joachim Heesen und Wegewartin Hilde Frank hatten einige Zahlen aus dem vergangenen Wanderjahr mitgebracht:

32 Wanderungen absolvierte die SGV-Abteilung, darunter zwölf Seniorenwanderungen und drei E-Bike Touren.

342 Kilometer wurden dabei mit Hilfe der 14 Wanderführer erfolgreich zurückgelegt.

80 Prozent des insgesamt 196,5 Kilometer langen Wegenetzes wurden von den Wegewarten abgelaufen, markiert oder nachgezeichnet.

Wahlen

Gewählt wurde in diesem Jahr Leni Klünder für das Amt der zweiten Vorsitzenden. Dieses Amt übernimmt sie nun für vier Jahre. Zum Schriftführer für drei Jahre wurde in diesem Jahr Lutz Körnert gewählt und das Amt des Kassenprüfers übernimmt ab diesem Jahr für zwei Jahre Waltraud Brede. Das Amt des zweiten Wanderwarts bleibt bei den Wahlen noch offen und wurde auf das nächste Jahr vertagt.

Mitgliederschwund

Zum Schluss der Versammlung berichtete Udo Reik-Riedesel, Vertreter verschiedener SGV Vereine aus dem Siegerland und Wittgenstein, über den immer weniger werdenden Mitgliedsbestand: „Das liegt an der Altersstruktur des Vereins und man muss es leider so sehen: Die, die sich auf ewig verabschieden, sind mehr als die, die neu dazu kommen.“ Damit gehe einher, dass ein Vereinsleben auch nur bedingt möglich sei. Eine nicht ausreichende Vorstandsarbeit und keine jüngeren Mitglieder führen letztendlich zu Vereinsfusionen, die nicht immer positiv aufgenommen werden.

