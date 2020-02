Erndtebrück: ECC feiert Kinderkarneval

Erndtebrück. Auch in diesem Jahr fand an Rosenmontag in der Erndtebrücker Schützenhalle ein gelungener Kinderkarneval des Erndtebrücker Carnevals Clubs statt. In einer bunt geschmückten Festhalle wurden den zahlreichen Kindern und deren Eltern Einiges geboten. Die kleinen Mäuse, ECC-Kids, Jugend und die große ECC-Garde begeisterten mit Garde- und Showtänzen. Das Funkentrio - bestehend aus Janina und Michelle Hagemann, sowie Jackie Haßler - sind der ganze Stolz des Vereins. Auch eine Kinderpolonaise, Mohrenkopf-Wettessen und die Reise nach Jerusalem sorgten für Begeisterung. Natürlich durften auch Kamelle auf so einer Veranstaltung nicht fehlen, viele Kinder hatten sich Tüten von zuhause mitgebracht um die vielen Süßigkeiten zu sammeln. Für viele lachende Gesichter sorgten die als Clown verkleideten Vereinsmitglieder Lutzi (Lutz Heßelmann), Pauline (Kathrin Buch), Biggi (Bianca Werthenbach), Paulchen (Volker Mechsner) und Domi (Dominik Buch).

Der Vizepräsident des Erndtebrücker Carnevals Clubs, Domonik Buch: „Wir sind jedes Jahr wieder froh, unsere Session mit dem Kinderkarneval abzuschließen. Es gibt nichts Schöneres, als in die leuchtenden Kinderaugen zu schauen und mit Tänzen, Hüpfburgen und vielen Spielen für Spaß in der Halle zu sorgen. Ebenso freuen wir uns, dass die Halle so voll war und wir nächstes Jahr sicher mehr Tische und Bänke stellen müssen“.

So stürmten die Narren das Rathaus in Erndtebrück 1 / 24 So stürmten die Narren das Rathaus in Erndtebrück Der Erndtebrücker Karnevalsverein (EKV) und der ECC (Erndtebrücker Carnevals Club) haben um 10.11 Uhr die Macht in Erndtebrück übernommen. Für ihre akrobatischen Auftritte haben die Tänzerinnen und Tänzer - von der Kinder- über die Jugend- bis hin zur Großen Garde - gut ein Jahr trainiert. Foto: Britta Prasse

Buch dankte alle, die dabei waren. Ein besonderer Dank galt auch Brian Rath und Martin Flender vom DRK-Ortsverein Erndtebrück die für die Sicherheit während der Veranstaltung sorgten.