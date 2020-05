Erndtebrück diskutiert Ideen für Jahr ohne Schützenfeste

Erndtebrücker Schützen stimmen sich mit Gemeindeverwaltung ab und haben Idee für das Jahr ohne echtes Schützenfest.

Erndtebrück. Erndtebrücks Bürgermeister Henning Gronau und der Ausschussvorsitzende für Soziales, Sport und Kultur, Tim Saßmannshausen, haben jetzt in einer Videokonferenz die Vorsitzenden der Erndtebrücker Schieß- und Schützenvereine eingeladen. Bei diesem Treffen ging es laut Pressemitteilung der Gemeinde um den aktuellen Austausch innerhalb der Vereine, die Absagen der Schützenfeste und mögliche Fragen, bei denen die Gemeinde helfend zur Seite stehen könne.

Vereinsleben wieder beleben

Ersatz fürs Schützenfest

Königspaare digital krönen

Das Königspaar von 2019 erneut digital zu krönen, besondere Anekdoten aus den vergangenen Jahren zu erzählen, Interviews mit den Ehrenmitgliedern zu führen oder gar die Schützenfahnen trotzdem zu hissen – es gab viele Ideen an diesem Abend. In den Vereinen selbst wird es in den nächsten Wochen sicherlich Überlegungen geben. Eins ist klar, dieses Jahr wird für die Schieß- und Schützenvereine anders werden. Für das ‚Wie‘ gibt es viele Möglichkeiten.

Die Gemeinde Erndtebrück bietet, gerade in diesen Corona-Zeiten, ausdrücklich ihre Hilfe an. Hierfür sind weitere digitale Treffen geplant, wie zum Beispiel mit den Vorständen der Erndtebrücker Sportvereinen diese Woche. „Generell möchten wir allen Vereinen, Institutionen und Gemeinschaften Mut machen. Der Austausch hat gezeigt, wie schnell Fragen geklärt werden können und wir so schrittweise wieder zu unserem tollen Vereinsleben zurückkehren können. Wir wollen die Vereine dabei unterstützen. Außerdem sind wir für alternative Möglichkeiten oder Vorschläge, wie wir diese Zeit besonders gestalten können, jederzeit offen.“ so Bürgermeister Henning Gronau.