Erndtebrück bekommt Besuch aus Partnerstadt Bergues

„Auch wenn die Anmeldungen am Anfang zögerlich kamen, sie kamen“, erklärt Norbert Bleischwitz, Teilnehmer des Austauschs von Bergues und Erndtebrück, mit Blick auf die Besucher.

Seit fast 50 Jahren besteht die Partnerschaft der französischen Gemeinde Bergues in der Region Hauts-de-France und der Gemeinde Erndtebrück. 1973 fand der erste gegenseitige Besuch statt. „Eigentlich ist es so, dass in einem Jahr die Franzosen zu uns kommen und im darauf folgenden Jahr die Erndtebrücker nach Frankreich fahren“, sagt Jutta Weiß, die regelmäßig am Austausch teilnimmt, „aber irgendwie sind wir durcheinander gekommen, vielleicht findet deswegen im Herbst der Austausch nach Bergues statt.“

Die Besucher aus Frankreich trafen am Samstagnachmittag in Erndtebrück ein und wurden im Rathaus von Bürgermeister Henning Gronau begrüßt. „Geplant war dann offiziell nichts mehr, aber viele sind zur Karnevalssitzung des Erndtebrücker Carnevals Clubs in der Schützenhalle gegangen und haben dort den Abend verbracht“, sagt Bleischwitz.

Brauerei, Trampolinpark und Heimatmuseum auf dem Plan

Am Sonntagmorgen hatten die Teilnehmer und Gastfamilien die Möglichkeit des Besuchs der Brauereigemeinschaft Edertal in Beddelhausen. „Manchmal hapert es, selbst nach vielen gegenseitigen Besuchen, noch an der Sprache“, erklärt Bleischwitz, „deshalb sind solche Termine immer sehr dankbar, weil man da auch schon mal mit Händen und Füßen erklären kann und trotzdem jeder Spaß hat.“

Das Programm für das Wochenende hielt jedoch noch einige Höhepunkte bereit. Am Sonntagnachmittag trennte sich die Gruppe dann kurzzeitig: „Die Jugendlichen und einige Begleiter sind zur Trampolinhalle in Netphen gefahren und der Rest der Gruppe besucht das Heimatmuseum in Erndtebrück“, sagt Bleischwitz, „wir hoffen bloß, dass alle wieder heil in Erndtebrück ankommen.“

Besuch im Heimatmuseum

Bei frischen Waffeln und Kaffee kam die Gruppe mit den Besuchern und Mitgliedern des Heimatmuseums ins Gespräch und lernten bei einer Führung die Vergangenheit Erndtebrücks kennen. „Die Arrestzellen im unteren Teil des Gebäudes sind neu und ziehen heute auch unabhängig vom Besuch der Franzosen viele Besucher an“, erklärt Rainer Lückel, Vorsitzender des Museums.

Den Abschluss des Besuchs läutete eine Führung bei Rudolf Balds historischer Fahrzeugschau ein. „Herr Bald führt uns durch die Ausstellung und erklärt die Besonderheiten der Maschinen, das ist natürlich gerade für die Rennsportbegeisterten unter uns wahnsinnig interessant“, meint Weiß.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Bauers in Erndtebrück tritt der französische Besuch den Heimweg an. „Seit fast 50 Jahren findet der Austausch statt und wir sind froh und glücklich über jeden Besuch – auch wenn mehr jüngere Menschen mitkommen zeigt das ja nur, dass das Angebot immer noch gerne angenommen wird“, meint Jutta Weiß zum Abschied.