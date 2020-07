Erfahrungsbericht aus Erndtebrück: Duales Studium spart Zeit

Der neue Studiengang startet im bbz Arnsberg zum Wintersemester 2020/21 am 5. September, Anmeldeschluss ist der 15. August.

Arnsberg/Siegen-Wittgenstein. Ausbildung plus Studium, Beruf plus Studium – wer diesen Weg wählt, kommt schneller ins Ziel. Das ist einer der Gründe, warum sich Simon Roth für das duale Studium „Wirtschaftsingenieur Energie und Gebäude“ im bbz Arnsberg entschieden hat. Den Gesellenbrief als Anlagenmechaniker SHK hat der Erndtebrücker seit mehr einem Jahr bereits in der Tasche, jetzt geht es mit dem Studium in den Endspurt. Bis zum Jahresende soll die Bachelorarbeit fertig sein. Mit Doppelbelastung hat Roth einen bemerkenswerten Ausbildungsabschluss hingelegt und konnte nicht nur als NRW-Landessieger im Praktischen Leistungswettbewerb triumphieren, sondern auch als Vierter im Bundeswettbewerb.

Die Entscheidung für die Qualifikation im Doppelpack hat sich bereits ausgezahlt: „Ich arbeite als Geselle mit besonderen Aufgaben in meinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb“, freut sich Roth über die gesicherte Perspektive. Das Plus daran: Firmenchef Gerhard Pfeil übernimmt nachträglich einen Teil der Kosten für das Studium.

Auf neun Semester Regelstudienzeit ist das Studium, das zu 75 Prozent aus Selbstlernphasen besteht, angelegt. Jeden zweiten Samstag geht es ins bbz Arnsberg. Hier werden die theoretischen Inhalte vertieft und es stehen Übungen in Werkstätten und Laboren auf dem Programm.

Durchhaltevermögen

Natürlich muss man sich über die Jahre immer wieder neu begeistern. Das sieht der heute 24-Jährige ganz pragmatisch: Zum einen sei die finanzielle Investition Ansporn genug, zum anderen komme die Motivation vor den Klausuren von ganz alleine. Positiv ist daher das Fazit: „Ich habe Zeit gespart und mit dem (bald) doppelten Abschluss Biss und Durchhaltevermögen gezeigt.“

Dass diese Eigenschaften auch potenzielle Arbeitgeber überzeugen, weiß Paul Joachim Schulte nur zu gut. Als Studienberater ist er im bbz Arnsberg Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Studiengang „Wirtschaftsingenieur Energie und Gebäude“. Ausbildungs- oder berufsbegleitend wird er seit 2011 in Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen angeboten.

Der neue Studiengang startet im bbz Arnsberg zum Wintersemester 2020/21 am 5. September, Anmeldeschluss ist der 15. August.

Gerne stellt Studienberater Schulte in einem persönlichen Gespräch (auf Wunsch auch via Skype) Inhalte und Ablauf des Studiums vor. Terminvereinbarung unter 02931/ 877-332, E-Mail: pauljoachim.schulte@hwk-swf.de.,www.bbz-arnsberg.de.