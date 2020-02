Die „Zukunftsfähige Gestaltung des Goetheplatzes“ wird am kommenden Montag, 17. Februar, in der Stadtverordneten-Versammlung im Bürgerhaus am Marktplatz, großer Saal, politisch beraten.

Konkret geht es um die „Vorstellung der Ausführungsplanung und des Baustellenmanagements“ sowie die „räumliche Festlegung des städtebaulichen Fördergebiets“.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr.